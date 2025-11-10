México

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este lunes

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Guardar
El AICM suma cientos de
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), revisa el estado de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en vivo el estatus de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 5:00 horas de este lunes.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

AICM transporta a millones
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: AA2996

Destino: New York

Aerolínea: American Airlines

Hora: 00:25

Estatus: Demorado

Vuelo: AM110

Destino: Tijuana

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 06:05

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Puebla: el precio de la gasolina este 10 de noviembre

El precio de la gasolina cambia diariamente en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Puebla: el precio de la

Catorce años de matrimonio y dos hijos: la historia de amor de Angélica Vale y Otto Padrón que llegó a su fin

El empresario presentó la demanda de divorcio en Los Ángeles

Catorce años de matrimonio y

Quién era La Chucky, la sicaria del Cártel del Golfo que fue abatida en Reynosa

Cinco presuntos criminales, entre ellos “La Chucky”, fue abatida tras un enfrentamiento con la Guardia Estatal

Quién era La Chucky, la

La Granja VIP: quiénes son los peones de la quinta semana

Por primera vez el público tuvo la oportunidad de elegir a algunos peones en el reality show

La Granja VIP: quiénes son

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 10 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién era La Chucky, la

Quién era La Chucky, la sicaria del Cártel del Golfo que fue abatida en Reynosa

Detienen al director de la policía municipal de Jalapa, Tabasco, por nexos con La Barredora

‘Don Neto’, exlíder del Cártel de Guadalajara, exige al gobierno la devolución de su dinero

Aseguran 100 mil pastillas de fentanilo y detienen a un hombre ligado al Cártel de Sinaloa en EEUU

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar reclama a Christian

Ángela Aguilar reclama a Christian Nodal por ausentarse en sus conciertos en EEUU

Catorce años de matrimonio y dos hijos: la historia de amor de Angélica Vale y Otto Padrón que llegó a su fin

La Granja VIP: quiénes son los peones de la quinta semana

‘¿Quién es la Máscara?’ Quiénes fueron los personajes eliminados

Lolita Cortés habló por primera vez sobre su abrupta salida de La Granja VIP

DEPORTES

Cómo se jugará el Play

Cómo se jugará el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX

América Femenil golea a Rayadas y consigue su pase a semifinales del Apertura 2025

Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana Sub-17 por su tercer lugar en el Mundial

Pumas, líder en sanciones: el peor equipo en fair play del Apertura 2025

Hijo de Julio César Chávez sufre recaída y es internado en una clínica contra adicciones, así lo confirmó el exboxeador