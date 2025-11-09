México

Tras visita de Macron a México extendió invitación a Sheinbaum para visitar Francia en 2026

Ambos países hablaron sobre reforzar lazos en materia cultural y de seguridad

Guardar
Claudia Sheinbaum fue invitada por
Claudia Sheinbaum fue invitada por Macron a Francia en 2026. (REUTERS/Henry Romero)

El presidente Emmanuel Macron extendió una invitación a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum para que visite Francia en 2026, dando un nuevo impulso al estrechamiento de la relación franco-mexicana de cara al 200 aniversario de sus lazos diplomáticos. Esta propuesta se formalizó tras la reunión oficial que sostuvieron el pasado 7 de noviembre de 2025 en Ciudad de México, encuentro que simbolizó la continuidad y renovación del compromiso bilateral entre ambos gobiernos.

Durante la jornada de trabajo, ambos líderes destacaron la profundidad de la alianza estratégica que une a sus países, señalando la importancia de los valores compartidos en materia de democracia, derechos humanos, Estado de Derecho y multilateralismo.

Coincidieron en la necesidad de apostar por soluciones pacíficas ante los conflictos internacionales, haciendo énfasis en que solo así se pueden alcanzar acuerdos de paz que beneficien a todos y sean sostenibles e inclusivos. “Reivindicaron la importancia de mantener un orden mundial basado en el derecho internacional”, de acuerdo con la comunicación oficial de presidencia.

El avance de la igualdad de género y la defensa conjunta de una política exterior feminista ocupan, según reafirmaron ambos mandatarios, un lugar prioritario en la agenda internacional que comparten. Este compromiso con la equidad y la promoción de los derechos de las mujeres persiste como línea central en su visión hacia el futuro de la diplomacia global.

México y Francia intercambiarán dos
México y Francia intercambiarán dos documentos históricos como parte de los acuerdos bilaterales. | Presidencia

En materia económica, las autoridades subrayaron la complementariedad de las economías de Francia y México. Resaltaron la convergencia de iniciativas como el “Plan México” y el programa nacional francés “Francia 2030”, así como las perspectivas favorables que abrirá el próximo Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea en términos de comercio e inversión. También anticiparon el relanzamiento del Consejo Estratégico Franco-Mexicano como espacio para potenciar la cooperación mutua.

Los intercambios en cultura, educación, ciencia, tecnología y medio ambiente también figuraron en la conversación bilateral. Ambos gobiernos reconocieron que el desarrollo sustentable solo se puede alcanzar fortaleciendo esas áreas de colaboración. Con ese propósito, pactaron que, en 2026 y en el marco de estrictos mecanismos de protección, el Códice Azcatitlán se exhibirá temporalmente en México y el Códice Boturini viajará de manera recíproca a Francia. Esta iniciativa cultural formará parte de las actividades conmemorativas del bicentenario de relaciones diplomáticas.

De igual forma, convinieron dar continuidad al grupo binacional de expertos enfocado en promover nuevas iniciativas vinculadas al patrimonio histórico-cultural de ambos países. El interés compartido, según enfatizaron, reside en profundizar la colaboración sobre la base de valores comunes y una genuina prosperidad compartida.

Al abordar el programa de festejos por los doscientos años de relaciones, los mandatarios manifestaron expectativas positivas respecto a la capacidad de estas actividades para inaugurar una nueva fase en la asociación estratégica franco-mexicana.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumEmmanuel MacronFranciaMéxicoCulturaSeguridad2026mexico-noticias

Más Noticias

CDMX: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 8 de noviembre

Con millones de pasajeros al mes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

CDMX: estos son los vuelos

INVEA, SSC y Protección Civil de CDMX impiden dos fiestas clandestinas en la Obrera y Roma Norte: detuvieron a 3 personas

Las autoridades colocaron sellos de suspensión a los establecimientos

INVEA, SSC y Protección Civil

Viendo la desigualdad: cómo los problemas de visión reflejan las brechas económicas y educativas en México

Este artículo explora la prevalencia de los problemas de agudeza visual en México, examinando su relación con el desarrollo económico y la desigualdad educativa

Viendo la desigualdad: cómo los

Chivas vs Monterrey EN VIVO minuto a minuto: Se pone en marcha la segunda mitad con ventaja para Guadalajara

Una gran actuación de parte del Rebaño Sagrado los mantiene al frente en el marcador tras finalizar los primeros 45 minutos

Chivas vs Monterrey EN VIVO

Alejandro Vera denuncia persecución política y responsabiliza al exgobernador Graco Ramírez de su detención en Morelos

El exrector de la UAEM fue detenido el pasado 7 de noviembre por presuntos vínculos con la llamada Estafa Maestra

Alejandro Vera denuncia persecución política
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alejandro Vera denuncia persecución política

Alejandro Vera denuncia persecución política y responsabiliza al exgobernador Graco Ramírez de su detención en Morelos

Grecia Quiroz habría recibido amenazas previo a su toma de protesta como alcaldesa de Uruapan, Michoacán

Operativo decomisa 750 mil litros de diésel ilegal tras dos cateos a empresas de Ensenada, Baja California

Cae ladrón de joyas y relojes que intentó fugarse por la azotea del local que asaltó en Miguel Hidalgo, CDMX

Doble ataque a tiros contra la Patrulla Fronteriza de EEUU desata operativo de seguridad en el lado mexicano

ENTRETENIMIENTO

“Otro viernes de locos” y

“Otro viernes de locos” y “Una navidad ex-cepcional” destacan entre los estrenos de streaming del 10 al 16 de noviembre

Sergio Sendel sorprende al someterse a un tratamiento para lucir más joven a los casi 60 años

La Granja VIP EN VIVO: participantes viven tensión tras la nominación directa de Jawy Méndez la tarde de hoy 8 de noviembre

Qué ver esta noche en Disney+ México

Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día

DEPORTES

Chivas vs Monterrey EN VIVO

Chivas vs Monterrey EN VIVO minuto a minuto: Se pone en marcha la segunda mitad con ventaja para Guadalajara

Andy Ruiz confiesa que ya recibió una respuesta de Oleksandr Usyk para pelear: “¡Caramba!”

La arquera del Mundial: Valentina Murrieta brilla como la mejor portera Sub-17

Roy Jones Jr. confiesa el momento en el que supo que Crawford vencería a Canelo: “Supe que se había terminado”

Fernando Gago podría cerrar su ciclo en Necaxa tras quedar fuera del Play In