Golpe a la reventa: policía de la CDMX realizó operativo durante el concierto de Guns N’ Roses

Los patrullajes hechos en las inmediaciones del Estadio GNP derivaron en más de 20 detenciones

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que derivado de un operativo el pasado 8 de noviembre cuando se realizaba el concierto de la banda banda de rock estadounidense, Guns ‘N’ Roses, hubo más de 20 detenciones por presunta venta de boletos y apartado de lugares para estacionarse.

Los patrullajes fueron llevados a cabo en las inmediaciones del Estadio GNP, el cual está ubicado en la colonia Granjas México, perteneciente a la alcaldía Iztacalco.

Según informes, fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México quienes realizaron el dispositivo de seguridad.

En el transcurso del operativo, los uniformados identificaron a 7 hombres y 3 mujeres, los cuales, según la información aportada por la SSC CDMX, habrían estado involucradas en la venta de boletos a precios superiores a los establecidos en taquilla o incluso en la posible distribución de boletos apócrifos.

Sobre las detenciones, autoridades informaron que 5 de estas personas ya contaban con antecedentes por la misma falta cívica ligada a la reventa ilegal de boletos.

El procedimiento concluyó con la puesta a disposición de todos ellos ante el Juez Cívico, autoridad que definirá la sanción correspondiente, de acuerdo con el marco legal vigente.

Además de las acciones contra la reventa de boletos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementó un dispositivo enfocado a evitar el estacionamiento en zonas prohibidas, atendiendo a lo estipulado en el Artículo 28, Fracción II de la Ley de Cultura Cívica.

Este esfuerzo resultó en la detención de 14 personas: 11 hombres y 3 mujeres, con edades que oscilaban entre dieciocho y cincuenta y ocho años.

A las y los detenidos se les señaló por la aparente práctica de apartar espacios para estacionarse en la vía pública.

Como resultado, el total de las acciones fue el siguiente:

  • 10 personas detenidas por presunta reventa y/o falsificación de boletos
  • 14 personas detenidas por presunto apartado de espacios públicos para usarlos como estacionamiento

El operativo duró hasta terminado el concierto en el Estadio GNP, según autoridades, para asegurar la dispersión segura y ordenada de los asistentes.

Elementos agilizaron el tránsito durante el concierto.

Simultáneamente, personal de tránsito de la SSC ejecutó labores para agilizar la circulación en las principales avenidas cercanas, facilitando el movimiento vehicular y contribuyendo a minimizar congestionamientos durante el retiro masivo de personas.

Por último, las autoridades reiteraron que estos dispositivos de tránsito buscan fortalecer la legalidad en el uso de los espacios urbanos y el respeto a las normativas vigentes, así como ofrecer condiciones seguras tanto a peatones como a conductores en situaciones de alta concentración de público.

