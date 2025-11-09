Gobernador de Michoacán recuerda a su padre tras asesinato de Carlos Manzo: “Un pasado que muchos compartimos”

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. (X: @ARBedolla)

Durante la presentación del Plan Michoacán, el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció que las protestas derivadas del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, reflejan la indignación del pueblo en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el estado.

Sin embargo, Ramírez Bedolla agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por cobijar a los michoacanos con la implementación de un nuevo Plan Michoacán, el cual ayudará a la entidad a recuperar la paz.

Desde el patio de Palacio Nacional, Ramírez Bedollla reconoció el duelo que viven los habitantes de Uruapan y destacó que él mismo ha vivido muy de cerca la violencia, pues 40 años atrás su padre también fue asesinado en ese mismo municipio.

“El asesinato de Carlos me llevó a mi pasado, un pasado que muchos compartimos. Pero con el tiempo, no es la ira la que calma el alma, sino aprender a honrar en vida a quien ya no está”, dijo Bedolla.

No obstante, el gobernador michoacano apuntó que el Plan Michoacán no se basa en un combate frontal al crimen organizado, sino a través de la atención de las causas.

“Estoy convencido de que debemos poner fin a esta violencia, pero no con más violencia; somos necios en atender las causas, en abrazar a los jóvenes y en combatir la impunidad”, agregó.

Para Bedolla, la muerte del alcalde de Uruapan también representa la oportunidad de un nuevo comienzo en el estado, gracias al cobijo de la presidenta Sheinbaum.

“A una semana de la pérdida de Carlos Manzo, seguimos consternados, de duelo, pero trabajando. Las protestas de esta semana son un grito legítimo de dolor, pero también un punto de partida”, afirmó el mandatario estatal.