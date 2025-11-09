México

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 9 de noviembre

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Guardar
La frontera de México y
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)

Las garitas que conectan Tijuana, en Baja California, con San Diego, California, en Estados Unidos son un punto clave para el tránsito binacional, impactando a trabajadores, turistas y comercio internacional.

Con tiempos de espera que pueden extenderse y cambios constantes en la operación, mantenerse informado es esencial.

Es por eso que aquí ofrecemos un panorama actualizado del estado de las principales garitas: OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este domingo 9 de noviembre, con datos clave y consejos útiles para un cruce más eficiente.

En vivo: el estado de las garitas de Tijuana

Revisa en tiempo real
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

Tiempo de espera por automóvil:

General

3 líneas abiertas

59 minutos

Sentri

6 líneas abiertas

15 minutos

ReadyLane

16 líneas abiertas

1:13 horas

Tiempo de espera caminando:

General

20 líneas abiertas

48 minutos

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

2 líneas abiertas

1:22 horas

Sentri

3 líneas abiertas

32 minutos

ReadyLane

4 líneas abiertas

52 minutos

Tiempo de espera caminando:

General

5 líneas abiertas

24 minutos

Garita Chaparral

Tiempo de espera caminando:

General

4 líneas abiertas

48 minutos

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

¿Cuáles son los horarios de las garitas de Tijuana?

El cruce de Tijuana
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

GaritasTijuanaBaja Californiamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Identifican el cuerpo de Irma Daniela y Francisco Javier en Puebla, pareja reportada como desaparecida el 14 de octubre

Un grupo de personas encontraron el cadáver de ambas personas en una zona de cultivo en Cuexpala, Tilapa

Identifican el cuerpo de Irma

Mariana Echeverría comparte cómo su hijo de 5 años casi se ahoga y la critican por grabar momento: “Por instinto”

La ex participante de ‘La Casa de los Famosos México’ aseguró que el menor se encuentra bien y que todos los papás deberían saber lo esencial sobre primeros auxilios

Mariana Echeverría comparte cómo su

Cae en Tlaquepaque, Jalisco, un falso escolta armado con 70 cartuchos

El hombre portaba un arma de fuego calibre .380 y presuntamente simulaba pertenecer a una empresa de seguridad privada

Cae en Tlaquepaque, Jalisco, un

La movilidad social: una asignatura pendiente

El porcentaje de población en situación de pobreza bajó de 36.3% en 2022 a 29.6% en 2024, y todavía es más evidente la mejora si se compara con el 43.2% que se tenía en 2016

La movilidad social: una asignatura

Acusan a Miss Universo Tailandia de tratar de ‘sabotear’ a Fátima Bosch tras altercado con Nawat Itsaragrisil

El presidente de Miss Grand International le ofreció una disculpa a la mexicana, sin embargo, fans aseguran que los ataques continúan

Acusan a Miss Universo Tailandia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Tlaquepaque, Jalisco, un

Cae en Tlaquepaque, Jalisco, un falso escolta armado con 70 cartuchos

Aseguran armas largas, explosivos, municiones y precursores químicos en Escuinapa, Sinaloa

Tras persecución en Culiacán, aseguran a un civil con armas, cargadores, un auto con reporte de robo y ponchallantas

El joven que mató a Carlos Manzo fue reclutado desde hace años: Saskia explica que 6 de cada 10 jóvenes tiene al menos un familiar criminal

Atacan a tiros a agentes ministeriales durante cateo en inmueble de Zamora, Michoacán: un agresor fue abatido

ENTRETENIMIENTO

Mariana Echeverría comparte cómo su

Mariana Echeverría comparte cómo su hijo de 5 años casi se ahoga y la critican por grabar momento: “Por instinto”

Acusan a Miss Universo Tailandia de tratar de ‘sabotear’ a Fátima Bosch tras altercado con Nawat Itsaragrisil

La Granja VIP en vivo hoy en su cuarta eliminación: fuerte acusación de fraude a favor de Jawy genera incertidumbre

Explican el misterio del porqué en ‘Juan Gabriel: Puedo, debo y quiero’ ninguna persona entrevistada aparece ante la cámara

Quién es el Dr. Miguel Padilla, famoso que besó a Karina Torres y le confesó su amor a ‘La Perdida’

DEPORTES

The Warning en la NFL:

The Warning en la NFL: la banda mexicana hará historia en el show de medio tiempo

Así quedó la tabla final del Apertura 2025 en la Liga MX de cara a la liguilla

NBA en vivo: los juegos de hoy 9 de noviembre

Armando “Hormiga” González se corona capeón de goleo de la Apertura 2025

JJ Macías enciende las alarmas en Pumas al salir por lesión