Detienen a cuñada de “El Mate”, líder de La Unión Tepito, en la CDMX: coordinaba extorsiones en la región

La SSC detuvo a la coordinadora de extorsiones de La Unión Tepito el pasado 3 de noviembre a las 3:18 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Andrea Sánchez Maya, presunta cuñada de “El Mate”, líder de La Unión Tepito, quien es buscado actualmente por las autoridades, fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por coordinar la extorsión ejercida por miembros de La Unión Tepito, a trabajadores de la zona centro de la Ciudad de México.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), la acción fue ejecutada por la policía estatal a las 3:18 horas del pasado viernes 7 de noviembre de 2025 en la alcaldía Gustavo A. Madero en la Colonia Vallejo, entre las calles Caruso y Tetrazini.

Actualmente la imputada se encuentra en el Centro Femenil de Reinserción Social (CEFERESO) de Santa Martha Acatitla.

Quién es El Mate

El Mate es hermano de El Irving, presunto cabecilla de La Unión Tepito, grupo criminal que actúa con robo y extorsiones en el centro de la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mate es hermano de El Irving, presunto cabecilla de La Unión Tepito. De acuerdo con reportes de diferentes años, Axel había sido detenido en 2020 por la Secretaría de Seguridad Ciudadana luego de asaltar a una persona en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX.

Junto a él, Brayan “N” de 19 años, también fue detenido. Ambos estaban involucrados en venta y distribución de droga, así como por cometer delito de extorsión.

De acuerdo con información de Grupo Multimedios, la detención de ese año ocurrió luego de que oficiales se encontraran patrullando en calles de la colonia centro y al encontrarse sobre la calle Altuna, entre Honduras y Perú, recibieron un llamado en el que informaron que le habían quitado 3 mil pesos a un hombre, por lo que alcanzaron a los señalados y tras una revisión encontraron la cifra denunciada y un arma punzocortante. Sin embargo, el Registro Nacional de Detenciones no cuenta con registro alguno bajo el nombre de Axel Herrera.

Según información publicada en cuentas de Facebook, sería también el responsable de abrir fuego en plena vía pública de la CDMX, lo que desató pánico entre vecinos y comerciantes. De acuerdo con los primeros reportes de la época, el ataque estaba dirigido contra un supuesto integrante de La AntiUnión, quien se encontraba en el lugar.

Sin embargo, el intento de ejecución terminó en una balacera que dejó a dos personas muertas. Elementos de la Secretaría de Seguridad de la CDMX y de la Fiscalía se encargaron de acordonar la zona y realizaron las investigaciones correspondientes para identificar a los agresores y esclarecer los hechos.

El enfrentamiento demostró que en dicho sitio, continúan las disputas violentas entre células rivales que buscan el control de la droga, del lugar y sobre todo de las actividades de extorsión en Tepito.