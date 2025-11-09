México

Clima en Culiacán Rosales: la previsión meteorológica para este 9 de noviembre

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

A consecuencia del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y checar el pronóstico del clima para este 9 de noviembre en Culiacán Rosales.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 34 grados, la previsión de lluvia será del 0%, con una nubosidad del 24%, mientras que las ráfagas de viento serán de 24 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que lleguen a un nivel de hasta 5.

Para la noche, la temperatura llegará a los 19 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 0%, con una nubosidad del 2%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 15 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Culiacán

Culiacán, capital del estado de Sinaloa, se caracteriza por tener un clima cálido semiárido pese a la precipitación que se produce por las altas temperaturas; además los veranos se caracterizan por ser calurosos y húmedos, lo que hace que el termómetro pueda llegar a marcar 39 grados a la sombra son sensaciones de hasta 50 grados.

En contraparte, los inviernos son más suaves pues las temperaturas pueden llegar a un máximo de 27 grados con noches cálidas.

Culiacán puede verse afectada por los ciclones o huracanes que, aunque pegan débilmente, pueden provocar abundancia pluvial, sobre todo en el mes de agosto y septiembre.

La capital sinaloense tiene un
La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)

Qué debo hacer para asegurar mi patrimonio debido a los fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaCuliacán RosalesSinaloamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

¿Los pensionados bajo la Ley del 73 del IMSS tendrán aumento en 2026? Esto sabemos

El ajuste anual aplica a todos los pensionados del IMSS bajo Ley 73, es decir, quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997

¿Los pensionados bajo la Ley

Procesan por delincuencia organizada al hermano de “El Charro”, jefe de plaza del CJNG en Aguascalientes

El sujeto también es identificado como presunto integrante de esta organización criminal

Procesan por delincuencia organizada al

Donación de órganos salvó la vida de 9 personas en el IMSS Guerrero

La procuración consistió en corazón, hígado, riñones y córneas, siendo beneficiarias 7 infancias

Donación de órganos salvó la

La hamburguesa que te hace sentir bien: ligera, casera y sin culpa

Recetas fáciles con ingredientes saludables y sabor casero pensadas para compartir en cualquier momento

La hamburguesa que te hace

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: ¿Qué hacer si no recogí mi tarjeta del Bienestar?

El plástico es indispensable para cobrar el dinero del programa

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan por delincuencia organizada al

Procesan por delincuencia organizada al hermano de “El Charro”, jefe de plaza del CJNG en Aguascalientes

Reportan el asesinato de Hermenegildo Vázquez, delegado de Sotelo en Salamanca, Guanajuato

Cae presunta operadora de “Los Tanzanios” tras cateo en la alcaldía Iztapalapa, CDMX

Tras asesinato de Carlos Manzo, Harfuch y el secretario de la Defensa visitarán Morelia y Uruapan, Michoacán

Exagente de la DEA explica si una intervención estadounidense en México podría ser efectiva contra el narco

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: participantes viven tensión tras la nominación directa de Jawy Méndez la tarde de hoy 8 de noviembre

¿Hay reconciliación? Kunno hace inesperada confesión sobre Arón Mercury en Las Estrellas Bailan en Hoy

Los 10 podcasts de Spotify México más exitosos de la semana

Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos triunfa en su semana de estreno en Disney+ México

“Otro viernes de locos” y “Una navidad ex-cepcional” destacan entre los estrenos de streaming del 10 al 16 de noviembre

DEPORTES

Chicharito anota en el Akron

Chicharito anota en el Akron después de casi 11 meses de sequía

Chivas vence a Rayados 4 goles por 2, “Chicharito” anotó el gol de la victoria

Andy Ruiz confiesa que ya recibió una respuesta de Oleksandr Usyk para pelear: “¡Caramba!”

La arquera del Mundial: Valentina Murrieta brilla como la mejor portera Sub-17

Roy Jones Jr. confiesa el momento en el que supo que Crawford vencería a Canelo: “Supe que se había terminado”