CDMX: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 8 de noviembre

Con millones de pasajeros al mes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande de México y uno de los más importantes de América Latina. Debido a la gran cantidad de vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son inevitables.

Es por eso que el AICM da a conocer en vivo el estatus de cada uno de sus vuelos, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte de las 18:00 horas de este sábado.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)

Vuelo: AM692

Destino: Toronto

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 00:25

Estado: Demorado

Vuelo: AM680

Destino: Montreal

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 01:05

Estatus: Demorado

Vuelo: NH179

Destino: Tokio-Nrt

Aerolínea: All Nippon Airways

Hora: 06:05

Estado: Demorado

Vuelo: Y4460

Destino: Villahermo

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:00

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4340

Destino: Huatulco

Aerolínea: Volaris

Hora: 09:10

Estado: Demorado

Vuelo: VB1126

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 18:00

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1358

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 20:00

Estado: Cancelado

Vuelo: VB1254

Destino: Tijuana

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 20:50

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

