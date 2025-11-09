México

Atacan a tiros a agentes ministeriales durante cateo en inmueble de Zamora, Michoacán: un agresor fue abatido

Los policías repelieron la agresión

Imagen ilustrativa. (Foto: SSP Michoacán)
Imagen ilustrativa. (Foto: SSP Michoacán)

Este sábado 8 de noviembre se registró un ataque armado en contra de agentes ministeriales cuando se disponían a dar cumplimiento a una orden de cateo en una vivienda en el municipio de Zamora, Michoacán.

Los hechos ocurrieron durante los primeros minutos del día, en un domicilio situado en la calle Manuel Doblado de la colonia Nueva España, hasta donde acudió personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) para efectuar una inspección judicial.

Al arribar al inmueble, los agentes fueron recibidos con disparos provenientes del interior, por lo que respondieron a la agresión, resultando abatido un presunto agresor. Según informó la fiscalía, tras el intercambio de disparos fue asegurada en el lugar una arma de fuego y varios envoltorios que contenían una sustancia de características similares a la metanfetamina.

El cuerpo del fallecido, cuya identidad permanece sin confirmar, fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realización de la necropsia y continuar con los procedimientos de investigación.

La FGE detalló que lleva a cabo actos de investigación en el municipio para esclarecer los hechos y determinar la procedencia y responsabilidad en torno a los objetos asegurados y la agresión ocurrida contra el personal ministerial.

Foto: SSP Michoacán
Foto: SSP Michoacán

Desmantelan cuatro narcocampamentos en Buenavista

Este sábado también se llevó a cabo el desmantelamiento de cuatro campamentos clandestinos en las localidades de Cinco de Mayo y Las Carreras del municipio de Buenavista, Michoacán.

Las acciones se efectuaron por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes localizaron los campamentos clandestinos que habrían sido utilizados por grupos delictivos.

Durante los despliegues en ambos puntos, los agentes hallaron en los campamentos municiones percutidas, ropa táctica y diversos insumos, los cuales fueron asegurados antes de proceder a la incineración total de las instalaciones ilegales.

A raíz de estos descubrimientos, tanto la SSP como las fuerzas federales determinaron intensificar su presencia en esa zona con el objetivo de prevenir delitos y fortalecer las condiciones de seguridad para los habitantes de Buenavista.

Foto: SSP
Foto: SSP

Estos hechos se suman a los recientes asesinatos del líder limonero, Bernardo Bravo, ocurrido en Apatzingán, así como el del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Ambos se efectuaron en medio de un contexto de violencia en el que se encuentra el estado de Michoacán debido a la presencia de grupos criminales, como lo son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, Los Blancos de Troya, Los Viagras, La Familia Michoacana, entre otros.

