México

Alfonso Durazo pidió apoyo a ingenieros de la UNAM y el IPN para peritajes por incendio en tienda que dejó 24 muertos

El gobernador aseguró que no permitirá que el tema se politice

Guardar
El gobernador de Sonora destituyó
El gobernador de Sonora destituyó al titular de Protección Civil hasta que termine la carpeta de investigación de la FGE. (FOTO: Captura de pantalla)

El gobernador de Sonora, Alfonzo Durazo Montaño, compartió un mensaje luego de ocho días de que fue registrado un incendio en la tienda Waldo´s, el cual dejó la muerte de 24 personas. El mandatario aseguró que contactó con el rector de la UNAM y el director del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para que apoyen con equipos técnico multidisciplinarios para los peritajes.

De igual manera, Alfonzo Durazo aseguró que habrá averiguaciones minuciosas en el caso, según compartió a través de un video en sus redes sociales.

“No permitiré que se politice la investigación. No habrá impunidad, pero tampoco chivos expiatorios. Habrá investigaciones ministeriales y administrativas exhaustivas y rigurosas. Llegaremos a la verdad con una investigación sin precipitaciones, pero sin pausas, que garanticen a las víctimas contar con información concluyente”, es parte de lo expresado por Durazo el 9 de noviembre.

Comentó que no habrá restricciones burocráticas para la reparación del daño a las víctimas, además de que las investigaciones aclararán las preguntas de la opinión pública sobre las responsabilidades penales y administrativas.

Será la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES), así como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno serán las encargadas de identificar los tramos de responsabilidad en el caso.

“He solicitado al rector de la UNAM y al director del Politécnico Nacional, instituciones de la mayor solvencia profesional, su apoyo para que equipos técnicos multidisciplinarios de sus institutos de ingeniería coadyuven en la realización de los más diversos peritajes que representan uno de los retos fundamentales de la investigación"

El gobernador también dijo que tomará las decisiones que sean necesarias parea marcar un antes y un después en el caso.

Cabe recordar que apeas el pasado 6 de noviembre el mandatario sonorense confirmó la muerte de la víctima número 24 del incendio, se trata de Marco Segundo, quien laboraba como empacador en la tienda y quien falleció debido a las quemaduras en su cuerpo.

El incendio en Sonora

Fue el pasado de noviembre que ocurrió un incendio en el Waldo´s de Hermosillo. El accidente provocó la muerte de, en un primer momento, 23 personas, además de que 15 quedaron heridas.

Incendio en el centro de
Incendio en el centro de Hermosillo, Sonora (X/@CesarFraijo2)

Posterior al incendio, Alfonzo Durazo removió de su cargo al titular de Protección Civil del estado, Armando Castañeda Sánchez. Lo anterior, al menos durante el tiempo que dure la investigación de la que se encarga la Fiscalía de Sonora.

Por su parte, las víctimas mortales fueron identificadas como:

  • Marcos González
  • Johana Guadalupe Hernández Sánchez
  • Guadalupe Yamileth Córdova Campas
  • Jesús Murrieta
  • Carmen Cecilia Aguilar Tirado
  • Zelma Adilene Quintero Rojas
  • Danna Alejandra Calderón Quintero
  • Rafael Alejandro Calderón Quintero
  • Maribel Castro
  • Alejandro Fernández
  • Lupita Fernández Castro
  • Karla Cota Aguilar
  • José de Jesús López Cota
  • Diego Eleazar López Cota
  • Julio César Salas
  • María Guadalupe Pérez
  • Joaquín Ortiz Munguía
  • María Luz Tánori
  • Edith Eloína Villa
  • Corina
  • Jesús Ana María Cortez Ríos
  • Carlos Arriola Ramírez.

Temas Relacionados

SonoraHermosilloAlfonso DurazoIncendioUNAMIPNmexico-noticias

Más Noticias

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Diez escuderías con 20 pilotos forman parte de la máxima competición internacional de automovilismo

Fórmula 1: en qué posición

Rutina full body: Los 5 ejercicios de fuerza que siguen quemando calorías incluso después de terminar el entrenamiento

Con esta rutina no tendrás que realizar cardio para perder peso

Rutina full body: Los 5

Familiares de desaparecidos por la Marina en Nuevo Laredo solicitaron una reunión con Claudia Sheinbaum

Las protestas realizadas en Palacio Nacional señalaron irregularidades en los juicios y denunciaron a autoridades

Familiares de desaparecidos por la

Top 10 Prime Video México: las películas más populares del momento que se roban la atención del público

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Top 10 Prime Video México:

Frente frío 13 dejará fuertes lluvias en estos cinco estados

Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas experimentarán lluvias puntuales intensas, con acumulados de setenta y cinco a ciento cincuenta milímetros

Frente frío 13 dejará fuertes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Familiares de desaparecidos por la

Familiares de desaparecidos por la Marina en Nuevo Laredo solicitaron una reunión con Claudia Sheinbaum

Procesan al Charro, jefe de plaza del CJNG ligado al Mencho

Detienen a dos con armas largas sin permiso en la Central de Abastos de Iztapalapa: se hacían pasar por policía privada

Detienen a cuñada de “El Mate”, líder de La Unión Tepito, en la CDMX: coordinaba extorsiones en la región

Identifican el cuerpo de Irma Daniela y Francisco Javier en Puebla, pareja reportada como desaparecida el 14 de octubre

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Prime Video México:

Top 10 Prime Video México: las películas más populares del momento que se roban la atención del público

Malleza, conductora de La Granja VIP, sufre accidente automovilístico que la deja fuera del reality

Las películas más populares en Netflix México

Hijos de Juan Gabriel presenciaron proyección del concierto del divo en el Zócalo: “Un evento especial para la familia”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 9 de noviembre

DEPORTES

¿Quiénes ya tienen rival en

¿Quiénes ya tienen rival en los Cuartos de Final del Apertura 2025?

¿Cuánto tomará la recuperación de Kevin Mier tras fractura de tibia?

Filtran que Kevin Mier sufrió fractura de tibia tras golpe de Carrasquilla en el Cruz Azul vs Pumas

Así se disculpó “Coco” Carrasquilla con Kevin Mier tras fuerte golpe que le habría provocado una fractura

Triple artillería: Paulinho, Hormiga y Joao Pedro comparten la corona de goleo