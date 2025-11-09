Alfonso Durazo pidió apoyo a ingenieros de la UNAM y el IPN para peritajes por incendio en tienda que dejó 24 muertos

El gobernador de Sonora destituyó al titular de Protección Civil hasta que termine la carpeta de investigación de la FGE. (FOTO: Captura de pantalla)

El gobernador de Sonora, Alfonzo Durazo Montaño, compartió un mensaje luego de ocho días de que fue registrado un incendio en la tienda Waldo´s, el cual dejó la muerte de 24 personas. El mandatario aseguró que contactó con el rector de la UNAM y el director del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para que apoyen con equipos técnico multidisciplinarios para los peritajes.

De igual manera, Alfonzo Durazo aseguró que habrá averiguaciones minuciosas en el caso, según compartió a través de un video en sus redes sociales.

“No permitiré que se politice la investigación. No habrá impunidad, pero tampoco chivos expiatorios. Habrá investigaciones ministeriales y administrativas exhaustivas y rigurosas. Llegaremos a la verdad con una investigación sin precipitaciones, pero sin pausas, que garanticen a las víctimas contar con información concluyente”, es parte de lo expresado por Durazo el 9 de noviembre.

Comentó que no habrá restricciones burocráticas para la reparación del daño a las víctimas, además de que las investigaciones aclararán las preguntas de la opinión pública sobre las responsabilidades penales y administrativas.

Será la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES), así como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno serán las encargadas de identificar los tramos de responsabilidad en el caso.

“He solicitado al rector de la UNAM y al director del Politécnico Nacional, instituciones de la mayor solvencia profesional, su apoyo para que equipos técnicos multidisciplinarios de sus institutos de ingeniería coadyuven en la realización de los más diversos peritajes que representan uno de los retos fundamentales de la investigación"

El gobernador también dijo que tomará las decisiones que sean necesarias parea marcar un antes y un después en el caso.

Cabe recordar que apeas el pasado 6 de noviembre el mandatario sonorense confirmó la muerte de la víctima número 24 del incendio, se trata de Marco Segundo, quien laboraba como empacador en la tienda y quien falleció debido a las quemaduras en su cuerpo.

El incendio en Sonora

Fue el pasado de noviembre que ocurrió un incendio en el Waldo´s de Hermosillo. El accidente provocó la muerte de, en un primer momento, 23 personas, además de que 15 quedaron heridas.

Incendio en el centro de Hermosillo, Sonora (X/@CesarFraijo2)

Posterior al incendio, Alfonzo Durazo removió de su cargo al titular de Protección Civil del estado, Armando Castañeda Sánchez. Lo anterior, al menos durante el tiempo que dure la investigación de la que se encarga la Fiscalía de Sonora.

Por su parte, las víctimas mortales fueron identificadas como:

Marcos González

Johana Guadalupe Hernández Sánchez

Guadalupe Yamileth Córdova Campas

Jesús Murrieta

Carmen Cecilia Aguilar Tirado

Zelma Adilene Quintero Rojas

Danna Alejandra Calderón Quintero

Rafael Alejandro Calderón Quintero

Maribel Castro

Alejandro Fernández

Lupita Fernández Castro

Karla Cota Aguilar

José de Jesús López Cota

Diego Eleazar López Cota

Julio César Salas

María Guadalupe Pérez

Joaquín Ortiz Munguía

María Luz Tánori

Edith Eloína Villa

Corina

Jesús Ana María Cortez Ríos

Carlos Arriola Ramírez.