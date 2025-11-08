Sheinbaum arremete contra la oposición en entrega de escrituras de Infonavit en Nayarit: “Hay de dos formas de gobernar”

Sheinbaum acusó que en sexenios anteriores se endeudó a los trabajadores con créditos de vivienda. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia de entrega de escrituras y constancias de disminución de créditos de vivienda en Tepic, Nayarit, donde arremetió contra los gobiernos anteriores, encabezados por los partidos opositores, acusándolos de realizar prácticas abusivas en el sistema de créditos del INFONAVIT.

La mandataria afirmó que los gobiernos anteriores “se dedicaron a robarle al trabajador y a la trabajadora” durante años, a través de un sistema que género créditos impagables y con tasas de interés altísimas.

La presidenta comparó la deuda los créditos hipotecarios con el caso del Fobaproa, de la administración de Ernesto Zedillo, puntualizando que uno de los primeros cambios bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador fue acabar con los desalojos y el acoso telefónico de despachos de cobranza que actuaban en nombre del INFONAVIT.

Señaló que cuando comenzó su gobierno se detectaron más de 5 millones de trabajadores con deudas en créditos de vivienda tras décadas de pagos, por lo que consideró que actualmente solo hay dos modelos de gobierno: “regresar a la corrupción del pasado o seguir avanzando con la Cuarta Transformación de la vida pública de México”..

“Les dijeron: ‘Su vivienda costó doscientos mil pesos’. Y ustedes ya habían pagado un millón y seguían debiendo, ¿cierto o no?” cuestionó al público, que respondió afirmativamente.

Agregó que en los últimos años también se eliminaron los desalojos, por lo que consideró que actualmente solo hay dos modelos de gobierno: “regresar a la corrupción del pasado o seguir avanzando con la Cuarta Transformación de la vida pública de México”.

“Ahora, nuestra meta es entregar la vivienda a las y los trabajadores; porque ya pagaron lo suficiente”, indicó. Aseguró que en muchos casos los créditos fueron reducidos de más de un millón de pesos a tan solo veinticinco mil, y que en total, cinco millones de derechohabientes del INFONAVIT han visto disminuir su deuda en el presente sexenio.

En su mensaje, la mandataria definió su proyecto como un gobierno que “le regresa al pueblo lo que le pertenece al pueblo de México”, haciendo hincapié en el contraste con administraciones anteriores y defendió la legitimidad y principios sociales de la llamada Cuarta Transformación.

“Nosotros no llegamos al gobierno a aprovecharnos de la gente. Nosotros llegamos al gobierno a servirle al pueblo de México. Somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”. dijo.

Sheinbaum reivindicó también los programas sociales impulsados desde 2018: la pensión universal para adultos mayores, apoyos para personas con discapacidad, becas para estudiantes de secundaria y preparatoria, y en adelante, para nivel primaria, así como la Pensión Mujeres Bienestar. Subrayó que estos recursos “antes se robaban y ahora se entregan a la gente”, y que la prioridad central de su mandato es “por el bien de todos, primero los pobres”.

La presidenta insistió en que los principios de su administración son claros: primero el combate a la desigualdad, segundo, “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, y tercero, gobernar siempre en alianza con la ciudadanía: “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

En el cierre de su discurso, Sheinbaum agradeció al gobernador de Nayarit y anunció próximas obras de infraestructura, como la construcción de una carretera y un puente importante entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, así como el inicio del puente de Tepic el próximo año, medidas que, insistió, buscan “apoyar al campo y todo lo que requiera el pueblo de México”.

“En México gobierna el pueblo. En México manda el pueblo de México. Y solo hay de dos: o regresar a la corrupción del pasado o seguir avanzando con la Cuarta Transformación. Y el pueblo quiere transformación”, sentenció, ante el aplauso y ovación del público en Nayarit.