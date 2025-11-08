México

Melate, Revancha y Revanchita: números ganadores del sorteo de este viernes 7 de noviembre

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
La Lotería Nacional realiza sorteos
La Lotería Nacional realiza sorteos de Melate cada miércoles, viernes y domingo (Infobae/Jovani Pérez)

Aquí están los resultados ganadores del Melate, Revancha y Revanchita, una de las loterías más populares de México que entrega millones de pesos. Averigua si conseguiste algún premio del sorteo 4132 de este viernes 7 de noviembre.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez finalizado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

Sorteo: 4132.

Resultado: 24, 31, 35, 40, 45 y 51.

Melate Revancha:

Sorteo: 4132.

Resultado: 05, 17, 18, 36, 39, 54 y .

Melate Revanchita:

Sorteo: 4132.

Resultado: 15, 16, 38, 41, 43, 48 y .

Todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas, se divulgan los ganadores del sorteo de Melate.

Diferencias entre Melate, Revancha y Revanchita

Melate, Revancha y Revanchita son tres sorteos de lotería de números relacionados pero diferentes, todos operados por Pronósticos para la Asistencia Pública del gobierno y suelen jugarse con la misma combinación de números.

Melate es el sorteo principal donde eliges 6 números de un total de 56. Tiene una bolsa mínima garantizada de 30 millones de pesos que se acumula si no hay ganador.

Revancha es un sorteo adicional que solo puede jugarse si compras Melate y activas esta opción. Se juega con la misma combinación de números que Melate, pero la extracción es independiente. Su bolsa mínima garantizada es de 20 millones de pesos, también acumulable. Ofrece cinco categorías de premiación con premios fijos en las categorías menores.

Revanchita es otro sorteo adicional que solo se puede jugar si se participa primero en Melate y Revancha. También se juega con la misma combinación de números, pero con un sorteo separado. Tiene una bolsa mínima garantizada de 10 millones de pesos, acumulable. Es la última oportunidad para ganar con la misma jugada. Su probabilidad de ganar el premio mayor es similar a la de Melate y Revancha.

Además, para participar:

No se puede jugar Revancha sin antes jugar Melate.

No se puede jugar Revanchita sin jugar primero Revancha.

Esto permite que, con una sola apuesta (al activar las opciones), tengas hasta tres oportunidades diferentes de ganar.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MelatePronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Senasica detecta casos de gusano barrenador en Guerrero y Jalisco

Las autoridades aplicaron los protocolos de sanitarios para frenar la propagación

Senasica detecta casos de gusano

Pensión Mujeres Bienestar 2025:¿Habrá pagos este fin de semana a las beneficiarias?

Los recursos del bimestre noviembre-diciembre comenzaron a distribuirse desde el pasado 4 de noviembre

Pensión Mujeres Bienestar 2025:¿Habrá pagos

Ejército Mexicano captura a cinco hombres y abate a dos tras agresión armada en Sinaloa

En el lugar también fueron liberadas dos personas que permanecían privadas de la libertad

Ejército Mexicano captura a cinco

Colectivo de búsqueda halla restos óseos y fosa clandestina en hacienda abandonada de Culiacancito, Sinaloa

En el lugar también encontraron una jaula para alojar felinos

Colectivo de búsqueda halla restos

Postre exprés y saludable: manzana horneada con toque cremoso

Ligero, tibio y reconfortante: fruta al horno con especias, nuez y yogur natural para cerrar el día con dulzura sin remordimientos

Postre exprés y saludable: manzana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército Mexicano captura a cinco

Ejército Mexicano captura a cinco hombres y abate a dos tras agresión armada en Sinaloa

Colectivo de búsqueda halla restos óseos y fosa clandestina en hacienda abandonada de Culiacancito, Sinaloa

Crimen organizado y disputa de inmuebles: las hipótesis del asesinato de la regidora Guadalupe Urban en Oaxaca

Morenista propone castigar con prisión la apología del delito en espectáculos masivos en Puebla

Vinculan a proceso a tres policías activos de Morelos por abuso de autoridad, lesiones y por el abuso sexual de una mujer

ENTRETENIMIENTO

Los mejores filmes de Prime

Los mejores filmes de Prime Video México para ver en cualquier momento

Las películas más populares de Netflix México que no podrás dejar de ver

Las series más populares de Prime Video en México para engancharse este día

Este es el top 10 de series en Netflix México para disfrutar acompañado

La película más vista en Prime Video México HOY

DEPORTES

El regreso de Zendejas ante

El regreso de Zendejas ante Toluca impulsa al América en la lucha por el liderato de la Liguilla

Tigres vs San Luis, IA predice al ganador del partido de la Liga MX

¿Cómo terminó Cruz Azul en Liguilla las veces que derrotó a los otros 3 grandes, América, Pumas y Cruz Azul?

Terrible Morales explica por qué Juan Manuel Márquez no le habría ganado: “Mi jab no se lo hubiera quitado”

Ochoa reaparece con triunfo y reflejos en Europa, aunque no figura entre los convocados por el Tri