La Granja VIP: Lola Cortés entra en crisis tras discusión con Adal Ramones y especialistas intervienen para calmarla

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar ante dicho episodio

El ambiente en La Granja VIP se encendió tras un enfrentamiento entre Adal Ramones y Lola Cortés, dos figuras reconocidas de la televisión mexicana.

El episodio, ocurrido duranteel pasado viernes de traición, captó la atención de la audiencia y generó una intensa conversación en redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del reality.

El momento tenso en la dinámica de nominaciones

Todo comenzó cuando Adal Ramones, conductor del programa, pidió a Lola Cortés que mencionara con quién preferiría compartir la plancha en los días previos a la expulsión.

Fiel a su estilo, la actriz optó por una respuesta evasiva y aseguró que no deseaba compartir el espacio con nadie, argumentando que no le gustaría ver a ninguno de sus compañeros en esa situación.

Esta actitud, habitual en las estrategias del reality, no pasó inadvertida para Ramones, quien decidió intervenir con firmeza.

El conductor tomó el micrófono y, dirigiéndose a todos los participantes, estableció una nueva regla: a partir de ese momento, no se permitirían más respuestas ambiguas durante las nominaciones. Cada habitante de la granja tendría que mencionar un nombre específico cuando se le solicitara, dejando de lado las evasivas.

“Ya es inaceptable que se salgan por la tangente cuando se les pregunta al respecto”, sentenció Ramones, marcando un antes y un después en la dinámica del programa.

La postura del conductor recibió el respaldo inmediato del panel de críticos, integrado por Rey Grupero, Ferka y Linet Puente.

Por su parte, Cortés intentó tomar la palabra para defenderse, pero el conductor le negó la oportunidad de responder en ese momento, lo que dejó a la actriz visiblemente afectada.

Crisis de Lola Cortés y atención de especialistas

Minutos después del enfrentamiento, Adal Ramones informó que Lola Cortés había sufrido una crisis y estaba siendo atendida por el equipo de especialistas del programa. Esta situación generó incertidumbre entre los seguidores del reality, quienes comenzaron a especular sobre el futuro de la actriz dentro de la competencia.

Por ahora, la audiencia permanece a la expectativa de saber si Lola Cortés decidirá continuar en La Granja VIP o tomará la decisión de abandonar la competencia tras este episodio.

