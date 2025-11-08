México

La Granja VIP EN VIVO: sigue el reality de TV Azteca hoy 08 de noviembre

Te decimos las dinámicas, peleas y momentos divertidos del show

13:50 hsHoy

La Granja VIP: ¿cuánto les quitó el Tío Pepe del presupuesto semanal el 7 de noviembre?

La jornada dejó a los concursantes enfrentando menos recursos y un ambiente de creciente tensión en la competencia

(IG: @granjadeltiopepe)

El viernes 7 de noviembre se llevó a cabo la esperada evaluación semanal en La Granja VIP, un momento clave para los participantes, quienes aguardaban el veredicto sobre su desempeño y el presupuesto semanal asignado para la quinta semana del reality.

13:31 hsHoy

La Granja VIP: Lola Cortés entra en crisis tras discusión con Adal Ramones y especialistas intervienen para calmarla

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar ante dicho episodio

(Instagram)
(Instagram)

El ambiente en La Granja VIP se encendió tras un enfrentamiento entre Adal Ramones y Lola Cortés, dos figuras reconocidas de la televisión mexicana.

13:01 hsHoy

¿A quién salvó y nominó Eleazar Gómez en el ‘viernes de traición’ del 7 de noviembre en La Granja VIP?

La jugada del actor transformó la convivencia y desató nuevas estrategias entre los concursantes

Eleazar destaca su experiencia en
Eleazar destaca su experiencia en teatro, cine y televisión como ventaja ante la opinión pública (TV Azteca)

El viernes de traición en La Granja VIP volvió a sacudir la convivencia y a encender la conversación entre los seguidores del reality.

12:48 hsHoy

Este sábado, los granjeros y peones tendrán un día relajado, pero deberán cumplir con sus obligaciones con los animales.

Las tensiones escalaron entre los
Las tensiones escalaron entre los granjeros previo a la segunda asamblea, anticipando una guerra durante los posicionamientos. (Infobae México / Jovani Pérez)

