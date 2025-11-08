La Granja VIP EN VIVO: sigue el reality de TV Azteca hoy 08 de noviembre

Este sábado, los granjeros y peones tendrán un día relajado, pero deberán cumplir con sus obligaciones con los animales.

El viernes de traición en La Granja VIP volvió a sacudir la convivencia y a encender la conversación entre los seguidores del reality.

El ambiente en La Granja VIP se encendió tras un enfrentamiento entre Adal Ramones y Lola Cortés , dos figuras reconocidas de la televisión mexicana.

El viernes 7 de noviembre se llevó a cabo la esperada evaluación semanal en La Granja VIP , un momento clave para los participantes, quienes aguardaban el veredicto sobre su desempeño y el presupuesto semanal asignado para la quinta semana del reality.

Últimas noticias

La Granja VIP: Lola Cortés entra en crisis tras discusión con Adal Ramones y especialistas intervienen para calmarla Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar ante dicho episodio

