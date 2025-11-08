México

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este viernes

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reporta en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

El AICM actualiza en vivo
El AICM actualiza en vivo el estatus de sus vuelos

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), checa el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en vivo el estatus de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 18:00 horas del viernes 7 de noviembre.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

Demoras y cancelaciones en
Demoras y cancelaciones en el AICM

Vuelo: AM680

Destino: Montreal

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 01:05

Estado: Demorado

Vuelo: AA3093

Destino: Phoenix

Aerolínea: American Airlines

Hora: 05:50

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1028

Destino: Cancun

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:00

Estado: Demorado

Vuelo: AA1066

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 06:00

Estado: Demorado

Vuelo: Y4140

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:00

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1100

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 07:05

Estatus: Demorado

Vuelo: VB152

Destino: Houston

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 07:20

Estado: Demorado

Vuelo: Y4370

Destino: Acapulco

Aerolínea: Volaris

Hora: 08:00

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4760

Destino: Denver

Aerolínea: Volaris

Hora: 08:59

Estado: Demorado

Vuelo: VB1254

Destino: Tijuana

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 15:40

Estatus: Demorado

Vuelo: UA1089

Destino: Houston

Aerolínea: United Airlines

Hora: 19:00

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

