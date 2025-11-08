México

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades capitalinas advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Guardar
La calidad del aire afecta
La calidad del aire afecta especialmente a grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias preexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México dio a conocer su más reciente reporte sobre la calidad del aire y las posibles afectaciones a la salud en la capital del país y en la zona conurbada.

Diariamente y cada hora, las autoridades capitalinas dan a conocer el estado del oxígeno que se respira y la intensidad de los rayos Ultra Violeta en la Ciudad de México y la zona conurbadas del Estado de México.

Tras publicar la calidad del aire en la Ciudad de México y en la zona conurbada del Estado de México, se hacen recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y grupos sensibles.

Mientras que las autoridades capitalinas también toman medidas ambientales para mejorar la calidad del aire, como la aplicación de la contingencia ambiental y el doble Hoy No Circula.

Aquí está el reporte de las 15:00 horas de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México este 8 de noviembre.

Muy Mala calidad del aire

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es “Muy Mala”, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico y el riesgo para la salud es “Muy Alto".

Los ciudadanos deben tomar en cuenta este reporte de las autoridades a la hora de realizar actividades al aire libre, sobre todo cuando se trata de grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta, se alcanzó un nivel 3, esto significa que “necesita protección” si se va a salir al aire libre.

En este sentido, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:

Toma precauciones, si te expones al sol y tu piel es sensible, usa sombrero y gafas con filtro UV, aplica un protector solar con FPS 30+.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

Tlalpan (AJM): Mala

Benito Juárez (BJU): Sin datos o en mantenimiento

Azcapotzalco (CAM): Aceptable

Coyoacán (CCA): Mala

Cuajimalpa (CUA): Mala

Gustavo A. Madero (GAM): Sin datos o en mantenimiento

Cuauhtémoc (HGM): Mala

Iztacalco (IZT): Sin datos o en mantenimiento

Venustiano Carranza (MER): Mala

Miguel Hidalgo (MGH): Mala

Álvaro Obregón (PED): Mala

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Muy

Tláhuac (TAH): Sin datos o en mantenimiento

Coyoacán (UAX): Mala

Iztapalapa (UIZ): Mala

Por su parte en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en territorio mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Aceptable

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Aceptable

Naucalpan (FAC): Sin datos o en mantenimiento

Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (LLA): Mala

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Aceptable

Nezahualcóyotl (NEZ): Aceptable

Ecatepec (SAG): Mala

Tlalnepantla (TLA): Aceptable

Tultitlán (TLI): Aceptable

Coacalco (VIF): Mala

Ecatepec (XAL): Sin datos o en mantenimiento

Cabe mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías porque cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.

CDMX y la contaminación atmosférica

Dependiendo el nivel de contaminación
Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

Temas Relacionados

CDMXCalidad del aireContingencia Ambientalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Claudia Sheinbaum inauguró carretera Tepic - Compostela en Nayarit y destacó participación de iniciativa privada

Esta obra fue pedida durante años hasta el día de hoy que fue inaugurada

Claudia Sheinbaum inauguró carretera Tepic

Grecia Quiroz habría recibido amenazas previo a su toma de protesta como alcaldesa de Uruapan, Michoacán

Fue revelado un mensaje de texto en el que mencionan a la viuda de Carlos Manzo y a otros funcionarios

Grecia Quiroz habría recibido amenazas

Chivas vs Monterrey EN VIVO: partido correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX

En el cierre del Apertura 2025, el Rebaño Sagrado y los Rayados buscan una mejor posición en la tabla, al ya estar calificados a la fase final

Chivas vs Monterrey EN VIVO:

La arquera del Mundial: Valentina Murrieta brilla como la mejor portera Sub-17

Histórica actuación de la joven mexicana en Marruecos: atajadas decisivas, récords y liderazgo que impulsaron a su equipo al podio mundial

La arquera del Mundial: Valentina

Vinculan a proceso a Uriel “N” por abuso sexual en agravio contra Claudia Sheinbaum, podría pasar hasta 6 años en prisión

El sujeto enfrenta otra vinculación a proceso por el mismo delito y existe una tercera víctima

Vinculan a proceso a Uriel
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grecia Quiroz habría recibido amenazas

Grecia Quiroz habría recibido amenazas previo a su toma de protesta como alcaldesa de Uruapan, Michoacán

Operativo decomisa 750 mil litros de diésel ilegal tras dos cateos a empresas de Ensenada, Baja California

Cae ladrón de joyas y relojes que intentó fugarse por la azotea del local que asaltó en Miguel Hidalgo, CDMX

Golpe al crimen en Hidalgo: 23 detenidos con armas largas, equipo táctico y miles de dosis de droga en Tula

Narcomantas para el CJNG, empresarios y fuerza estatal sorprenden a Ensenada tras informe de Marina del Pilar

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: participantes viven tensión tras la nominación directa de Jawy Méndez la tarde de hoy 8 de noviembre

Qué ver esta noche en Disney+ México

Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día

La Granja VIP: se filtra el nombre del eliminado del domingo 9 de noviembre

Ángela Aguilar filtra fecha de boda y Christian Nodal ignora el tema: así fue su reacción mediática

DEPORTES

Chivas vs Monterrey EN VIVO:

Chivas vs Monterrey EN VIVO: partido correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX

La arquera del Mundial: Valentina Murrieta brilla como la mejor portera Sub-17

Roy Jones Jr. confiesa el momento en el que supo que Crawford vencería a Canelo: “Supe que se había terminado”

Fernando Gago podría cerrar su ciclo en Necaxa tras quedar fuera del Play In

¿Cuáles son todos los escenarios que tiene Cruz Azul al enfrentar a Pumas de cara a la Liguilla?