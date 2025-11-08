Convocan a marcha pacífica previa al lanzamiento del Plan Michoacán de Claudia Sheinbaum

Cientos de personas se manifiestan en Michoacán, vestidos de blanco en la marcha por la paz Crédito: Cuartoscuro

En Uruapan, diversas organizaciones ciudadanas convocaron a una marcha pacífica por la paz, la seguridad y la protección, la invitación circula en redes sociales y destaca el llamado a portar traje tradicional o alguna prenda representativa de la identidad local, bajo el lema “#NiUnPasoAtrás”.

Los organizadores subrayaron que no existe un propósito político ni personal en la movilización, se tiene previsto realizarse el domingo 9 de noviembre a partir de las 10:00 en la Antigua Bodega de Granos (Cedrera).

La convocatoria surge en un contexto de alta tensión social tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, quien fue atacado el 1º de noviembre de 2025 durante la inauguración del Festival de Velas. Manzo falleció posteriormente en un hospital después de recibir disparos a corta distancia frente a familiares y ciudadanos, hecho que originó una ola de protestas en distintas regiones de Michoacán.

En los días posteriores al homicidio se han realizado al menos cuatro manifestaciones en el estado. El 2 de noviembre, ciudadanos marcharon en Morelia, iniciando en la Plaza María Morelos y Pavón y dirigiéndose al Palacio de Gobierno, donde un grupo derribó la puerta principal. Durante la protesta, se escucharon consignas dirigidas a las autoridades estatales.

El 3 de noviembre, estudiantes de distintas instituciones recorrieron Morelia en la “Marcha de Luz y Paz”, vestidos de blanco y portando sombreros, inspiración del movimiento “La Sombreriza” promovido por el alcalde fallecido .

En Apatzingán, la protesta del 4 de noviembre derivó en un incendio en el Palacio Municipal, donde participantes exigieron justicia tanto para Manzo como para el líder limonero Bernardo Bravo. Grecia Quiroz, viuda del alcalde, y otras voces solicitaron que las manifestaciones mantuvieran un carácter pacífico. “Mi esposo siempre defendió la lucha civil y rechazada la violencia”, afirmó Quiroz.

De acuerdo con las fuentes, la movilización en Uruapan programada para el 9 de noviembre forma parte de una serie de expresiones ciudadanas que buscan exigir seguridad y justicia. No se cuentan estimaciones oficiales de asistentes a la marcha convocada, pero en protestas recientes en Uruapan se ha registrado la presencia de más de 10 mil personas.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que las reacciones sociales ante el asesinato respondieron a una “necesidad de sensibilidad” y señaló la importancia de que el reclamo ciudadano se mantenga ajeno a intereses políticos.

La marcha también coincide con el lanzamiento del “Plan Michoacán”, el cual busca ofrecer una solución a la situación de inseguridad que se vive en el estado, para su elaboración se trabajó en conjunto con los diferentes órdenes de gobierno, la presidenta, el gobernador, los alcaldes municipales y titulares de las secretarías de Gobierno y de Seguridad.