Christian Nodal dijo que a muchos de sus mariachis les negaron la visa para su gira en EEUU

Christian Nodal cantará en la celebración de la Independencia de México en Michoacán. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Durante el inicio de su gira por Estados Unidos, Christian Nodal sorprendió al público al revelar que varios integrantes de su mariachi no pudieron acompañarlo porque les negaron la visa de trabajo.

El cantante sonorense compartió un emotivo mensaje sobre la importancia de la unión entre los latinos y reflexionó sobre el llamado “sueño americano”.

El intérprete de Adiós Amor se mostró visiblemente conmovido al explicar que la situación lo afectó profundamente, pues lleva casi una década presentándose en Estados Unidos con su equipo completo.

Sin embargo, esta vez parte de sus músicos no lograron obtener el permiso necesario para ingresar al país.

Un juez en Colombia falló a su favor en un proceso legal promovido por Alive Production por presunto incumplimiento de contrato. (Foto: @nodal)

¿Qué dijo Christian Nodal?

Nodal tomó el micrófono y, tras una pausa, compartió con el público el motivo por el cual su show no contó con todo su elenco habitual:

“Ha sido algo muy, muy fuerte para mí. Se los comparto del corazón. Eh, tenemos ya, ¿no? Ocho años pisando con la visa de trabajo americana, y esta vez a muchos de mis mariachis se la negaron. Y por eso lo digo. Nos está afectando a todos, así que estar bien unidos como latinos, como raza latina, como raza que que viene aquí con un sueño".

(Facebook Christian Nodal)

El artista agradeció a los músicos que sí pudieron acompañarlo en esta fecha y reconoció su esfuerzo para mantener la calidad del espectáculo:

“Quiero agradecer a parte del Mariacheño, porque se tuvieron muy poco tiempo para... Tuvimos muy poco tiempo para prepararnos y le estamos metiendo todo el corazón, toda la pasión para entregarles el mejor show posible".

Sus palabras fueron recibidas con aplausos y muestras de apoyo del público presente.

El mensaje de Nodal a los latinos

El momento más emotivo del concierto llegó cuando Nodal reflexionó sobre la importancia de la unidad y el esfuerzo de la comunidad latina que vive y trabaja en Estados Unidos:

Christian Nodal en la Plaza de Toros. (Instagram)

“Yo creo que hay que generar una conciencia. Y todos como latinos, no solamente como mexicanos, hay que estar bien, bien unidos y ayudar al prójimo”.

De igual manera, el artista invitó a reflexionar sobre la situación:

“Uno vive a través de lo que comentan, lo bello que es el sueño americano y tan hermoso que es venir a trabajar a este lindo país como en cualquier otro país. Entonces, hay que estar bien unidos, mi raza. Y recuerden, no dejen que su privilegio los ciegue, porque eso nos va a afectar a todo el mundo, a todos. La raza latina forma parte fundamental de los Estados Unidos”.

El cantante reflexionó sobre el tema en su concierto (Tiktok/dayindiego)