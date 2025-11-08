Canciller mexicano representará a Sheinbaum en la Cumbre CELAC-UE en Colombia

El secretario de Relaciones Exteriores. Juan Ramón de la Fuente representará a México en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)- Unión Europea (UE).
Este evento se celebrará durante los días 9 y 10 de noviembre en Santa Marta, Colombia. La participación del canciller se realiza en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Información en proceso...
Más Noticias
Megadeth se despide de México y los escenarios: esto cuestan sus boletos para el concierto del adiós
El legendario grupo de thrash metal tocará en la Arena CDMX el 10 de mayo de 2026; entradas a la venta en noviembre
México venció a Brasil en penales y se queda con el tercer lugar del Mundial Sub-17 Femenil
El Tri Femenil cerró su participación en Marruecos 2025
Temblor en México hoy: se registra sismo de 4.1 en Santa Rosalía, BCS
Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN
The Neighbourhood anuncia segunda fecha en CDMX tras agotar boletos: estos son los precios para su show
El Palacio de los Deportes será sede de dos noches de rock alternativo con la gira global de la banda y su nuevo álbum
¿Por qué no es bueno dejar la fibra de los trastes dentro del jabón?
Mantener limpio en las zonas donde se preparan alimentos debe ser prioridad
MÁS NOTICIAS