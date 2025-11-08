México

Canciller mexicano representará a Sheinbaum en la Cumbre CELAC-UE en Colombia

El canciller viaja a Colombia para participar en el diálogo político que reúne a 60 países

Mexico’s Foreign Secretary Juan Ramon
Mexico’s Foreign Secretary Juan Ramon de la Fuente attends a news conference with U.S. Secretary of State Marco Rubio, in Mexico City, Mexico September 3, 2025. Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

El secretario de Relaciones Exteriores. Juan Ramón de la Fuente representará a México en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)- Unión Europea (UE).

Este evento se celebrará durante los días 9 y 10 de noviembre en Santa Marta, Colombia. La participación del canciller se realiza en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Información en proceso...

