México

Ángela Aguilar intenta probar que no hace playback en concierto de EEUU y redes estallan: “Ella jura”

Los internautas han estado al pendiente de la nueva gira de la hija de Pepe Aguilar

Vestuarios de Ángela Aguilar
Vestuarios de Ángela Aguilar en el Libre Corazón Tour 2025. (Captura de pantalla)

Ángela Aguilar volvió a colocarse en el centro de la polémica tras su reciente presentación en San Antonio, Texas, donde decidió demostrar en vivo que no hace playback. Sin embargo, su forma de hacerlo generó una fuerte ola de críticas en redes sociales, donde muchos usuarios la calificaron de “arrogante” y “falta de humildad”.

El hecho ocurrió el 7 de noviembre, durante su gira Libre Corazón, apenas un día después de que circularan videos donde la cantante fue acusada de usar pistas de apoyo o incluso de hacer playback en algunos fragmentos de su show.

“Vamos a ver si en realidad no hago playback”

Durante el concierto, Ángela se dirigió al público para responder directamente a quienes la señalaban.Frente a miles de asistentes, dijo:

“A ver, vamos a ver si en realidad no hago playback (...) A ver, dame el tono, que tú lo sabes".

De inmediato, la joven intérprete entonó un fragmento de La Charreada, recibiendo aplausos y vítores del público presente:

“Oooooooh, ayyyyy. Ayyy, ayyy. Qué rechula es la pista, la pista charra, fiesta del sol, donde los charros valientes dan con sus cantos la evocación. El jaripeo es un festejo que huele a surco y a tradición, rama rubana para la más admirada de mi nación.”

Su demostración buscaba acallar las críticas, pero el gesto no tuvo el efecto esperado en redes sociales.

Usuarios en redes sociales la criticaron (@anme72037)

“La falta de humildad y arrogancia”: las críticas en TikTok

Aunque en el recinto los aplausos dominaron el ambiente, en TikTok los comentarios fueron muy distintos. Usuarios comenzaron a compartir el clip del momento y dejaron opiniones duras sobre la actitud de la cantante:

  • “La falta de humildad y arrogancia.”“Por qué le interesa que los demás le crean.”
  • “Ella jura que se escucha fenomenal, digo, no es que esté mal, pero al menos a mi gusto ese no es un tono imposible. Rosalía sí logró sorprenderme.”
  • “En serio que cada que habla solo demuestra arrogancia y es que nomás no se puede con ésta señora.”
Vestuarios de Ángela Aguilar
Vestuarios de Ángela Aguilar en el Libre Corazón Tour 2025. (Captura de pantalla)

El video de Ángela rápidamente se volvió tendencia, pues su comentario llegó justo después de una serie de publicaciones virales del 6 de noviembre, donde los usuarios aseguraban que la intérprete de Dime cómo quieres bajaba el micrófono y aun así se escuchaba la voz principal.

Mientras algunos defendieron que podía tratarse de las coristas o del uso común de pistas de apoyo, otros señalaron que la artista buscaba justificar algo que no estaba en duda durante su gira.

