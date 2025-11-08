México

Ángela Aguilar filtra fecha de boda y Christian Nodal ignora el tema: así fue su reacción mediática

La cantante confirmó su enlace en mayo de 2026, pero su esposo prefirió centrarse en otras cuestiones y evitar comentarios

La polémica historia de Christian Nodal y Ángela Aguilar suma un nuevo capítulo tras la reciente filtración de la fecha de su esperada boda religiosa. Mientras la hija de Pepe Aguilar confirmaba ante sus fans que la ceremonia eclesiástica será en mayo de 2026, el cantante de “Botella tras botella” optó por guardar silencio y desviar la atención, compartiendo videos lejos de su famosa esposa.

Fue durante una firma de autógrafos, en plena gira por Estados Unidos, que Ángela sorprendió a sus seguidores invitándolos personalmente a su casamiento: “Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia”, declaró ante la sorpresa del público. La cantante aseguró que, si bien ya se había casado por el civil en una discreta ceremonia en Morelos, esta vez la celebración será religiosa. Los fanáticos reaccionaron de inmediato y la noticia dio la vuelta a las redes.

Después de la confirmación, muchos esperaban algún comentario de Nodal en torno a la próxima boda religiosa, en especial considerando lo mediáticos que han sido los momentos clave de su relación. Sin embargo, el intérprete optó por no hacer ninguna referencia al tema y volcó toda su atención a su exitoso paso por los escenarios estadounidenses.

A través de sus historias de Instagram, Nodal compartió momentos de su show en el famoso recinto de Los Ángeles, destacando el lleno total y la energía del público.

“Ya comenzó la gira por USA. Muchísimas gracias a toda mi gente de L.A por tanto amor, que rico la pasamos”, escribió. En los videos, el artista se muestra entregado a los aplausos y ovaciones mientras interpreta éxitos como “De los besos que te dí” y “La Sinvergüenza”, sin ninguna imagen en compañía de Ángela.

El contraste con Ángela Aguilar es notorio: mientras ella ha interactuado abiertamente con sus fans incluso en recintos con menor afluencia, Nodal presume auditorios repletos y evita abordar los temas personales.

Esta estrategia no ha pasado desapercibida y ha dado pie a todo tipo de especulaciones en torno al matrimonio y a la vida en pareja de la dupla más controversial de la música regional mexicana en los últimos años.

Cabe recordar que los rumores sobre la rapidez de su unión civil tras la separación de Nodal con Cazzu ya habían generado controversia en 2024. Ahora, la confirmación de la boda religiosa solo refuerza el interés por una historia que, para bien o para mal, no deja de dar de qué hablar.

