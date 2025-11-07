Ranking de Prime Video en México: estas son las series más vistas del momento

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Prime Video ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Prime Video México

1. Hazbin Hotel

Charlie Lucero del Alba, la princesa del Infierno, intenta convencer a los demonios y a los ángeles de que toda alma es redimible. Una comedia musical para adultos sobre las segundas oportunidades repleta de canciones y tacos.

2. Yo soy Betty, la fea

'Yo soy Betty, la fea' es una telenovela colombiana que se estrenó en septiembre de 1999 en su país de origen, con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello como actores protagonistas en los papeles de Beatriz y Armando. La producción contaba la historia de Betty, una joven y brillante economista que acaba fichando en una empresa de moda para el jefe de la compañía, de quien acaba enamorándose. Una situación que Armando acaba aprovechando a su favor pero que, contra todo pronóstico, acaba volviéndose en su contra al corresponder a los sentimientos de su secretaria.Creada por Fernando Gaitán Salom, esta telenovela cosechó un éxito arrollador no solo en Colombia, sino también a nivel internacional, al alcanzar más de 180 países y ser doblada a unos 25 idiomas. Además, fue origen de múltiples versiones que fueron surgiendo tras su enorme fama, sumando hasta 28 adaptaciones en todo el mundo hasta el año 2010.

3. Cometierra

Serie de TV (2025-). 7 episodios. Aylín es una adolescente de un barrio popular de México que descubre sus habilidades sobrenaturales cuando, durante un acto de bullying, la hacen comer tierra y tiene visiones de su maestra desaparecida. Este superpoder la ayudará a buscar a personas desaparecidas junto con su hermano y sus amigos, mientras se sumerge en una lucha por dominar este nuevo poder. Conforme sus habilidades se fortalecen, se transforma en una heroína que se planta contra la violencia y la injusticia que azotan su barrio.

4. Culpa nuestra

La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick tiempo después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable. Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor? Secuela de "Culpa tuya".

5. De viaje con los Derbez

La serie gira en torno a la familia Derbez en su viaje a Marruecos, la familia está compuesta por Eugenio Derbez, el patriarca de la familia, Alessandra Rosaldo, su esposa, Aitana Derbez, su hija, Vadhir y José Eduardo Derbez, sus hijos y Aislinn Derbez, su hija mayor., junto a Mauricio Ochmann y su hija Kailani.

6. Respira (Breathe)

El suministro de aire es escaso en un futuro cercano, lo que obliga a una madre y una hija a luchar para sobrevivir cuando dos extraños llegan desesperados por un refugio oxigenado.

7. Edén (Eden)

En 1932, un grupo de europeos busca una nueva vida en una isla deshabitada del archipiélago de las Galápagos. Ellos y quienes les siguen creen haber encontrado el paraíso, pero descubren que el infierno son los demás.

8. Invasión

La llegada de una especie alienígena a la Tierra pone en peligro a toda la humanidad. Sigue los acontecimientos a través de la perspectiva de cinco personas que, desde diferentes lugares del mundo, se esfuerzan por dar sentido al caos que las rodea.

9. El verano en que me enamoré

Una serie basada en el superventas del New York Times. En verano, Belly y su familia van a la casa de la playa de los Fisher en Cousins. Todos los veranos son iguales.. hasta que Belly cumple 16 años. Las relaciones se cuestionarán, se revelarán dolorosas verdades y Belly cambiará para siempre. Es el verano del primer amor, del primer desamor y del crecimiento: es el verano en que se pone guapa.

10. Culpa mía

Noah debe dejar su ciudad, novio y amigos para mudarse a la mansión del nuevo marido de su madre. Allí conoce a su nuevo hermanastro Nick y sus personalidades chocan desde el primer momento. Pero la atracción que sienten les llevará a vivir una relación prohibida, donde el carácter rebelde y atormentado de cada uno de ellos pondrá del revés sus mundos haciendo que acaben perdidamente enamorados. Adaptación del primer libro de la trilogía "Culpables" de Mercedes Ron.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Cuál es el lugar de Prime Video en el mercado del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Amazon)

Prime Video es uno de los servicios de video más populares del mundo, está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratuitos y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.