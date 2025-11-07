¿Qué delitos le imputarán? Raúl Rocha confirma demanda contra Nawat Itsaragrisil por agresión a Fátima Bosch

Bosch denunció violencia verbal de parte del empresario tailandés previo a la celebración del certamen en Bangkok. (Instagram)

El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario y presidente de la organización Miss Universo, confirmó que el certamen emprenderá acciones legales contra Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, tras el altercado que protagonizó con la representante mexicana Fátima Bosch durante un evento oficial en Tailandia.

En entrevista con Multimedios, Rocha explicó que ya dio la instrucción a su equipo jurídico para proceder con la denuncia ante las autoridades locales: “He comisionado a nuestro CEO, Mario Búcaro, para que sostenga reuniones en Tailandia y mantenga contacto con los abogados locales sobre las acciones legales que se llevarán a cabo”, declaró.

El también dueño del grupo mexicano Legacy Holdings precisó que, debido a la diferencia de horarios, la denuncia pudo haberse presentado entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, pero aseguró que la orden de proceder fue “muy clara” y que el proceso ya está en curso.

El altercado en Tailandia que encendió la polémica

El conflicto surgió cuando Nawat Itsaragrisil, en un acto público del certamen Miss Universo 2025, interrumpió e insultó a Fátima Bosch, representante de México, ordenando incluso a los elementos de seguridad que la retiraran del recinto. El momento fue grabado por asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando indignación entre los seguidores del certamen y un intenso debate sobre la conducta del directivo tailandés.

La organización internacional de Miss Universo calificó el episodio como “inaceptable” y reiteró su compromiso con los valores de respeto, inclusión y seguridad hacia todas las concursantes.

En entrevista con el canal de YouTube Tony Star TV, Rocha reiteró que su postura no se limita a un caso individual, sino a la defensa de los derechos de todas las mujeres: “En cuanto a lo de Miss Universe, obviamente defendiendo primeramente los valores, la dignidad, los derechos de la mujer… había que salir a pronunciarse y condenar un acto como el que sucedió el día de ayer”, señaló.

El empresario añadió que su decisión busca establecer un precedente dentro de los concursos internacionales de belleza: “No se trata de defender particularmente a Fátima, sino a todas las mujeres que pudieran llegar a tener una situación como la que lamentablemente se presentó. Se tiene que denunciar y pronunciarse, hay que defenderlas”.

A partir de testimonios y videos del incidente, los abogados de Miss Universo México respaldarían su demanda con la presunta comisión de delitos de agresión y discriminación.

Hasta el momento, Nawat Itsaragrisil no ha emitido ninguna postura oficial sobre la denuncia.

