México

¿Qué delitos le imputarán? Raúl Rocha confirma demanda contra Nawat Itsaragrisil por agresión a Fátima Bosch

El proceso legal será en Tailandia, adelantó el presidente de Miss Universo México

Guardar
Bosch denunció violencia verbal de
Bosch denunció violencia verbal de parte del empresario tailandés previo a la celebración del certamen en Bangkok. (Instagram)

El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario y presidente de la organización Miss Universo, confirmó que el certamen emprenderá acciones legales contra Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, tras el altercado que protagonizó con la representante mexicana Fátima Bosch durante un evento oficial en Tailandia.

En entrevista con Multimedios, Rocha explicó que ya dio la instrucción a su equipo jurídico para proceder con la denuncia ante las autoridades locales: “He comisionado a nuestro CEO, Mario Búcaro, para que sostenga reuniones en Tailandia y mantenga contacto con los abogados locales sobre las acciones legales que se llevarán a cabo”, declaró.

El también dueño del grupo mexicano Legacy Holdings precisó que, debido a la diferencia de horarios, la denuncia pudo haberse presentado entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, pero aseguró que la orden de proceder fue “muy clara” y que el proceso ya está en curso.

La mexicana fue contundente con su postura (Tiktok ahtisa_universeph)

El altercado en Tailandia que encendió la polémica

El conflicto surgió cuando Nawat Itsaragrisil, en un acto público del certamen Miss Universo 2025, interrumpió e insultó a Fátima Bosch, representante de México, ordenando incluso a los elementos de seguridad que la retiraran del recinto. El momento fue grabado por asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando indignación entre los seguidores del certamen y un intenso debate sobre la conducta del directivo tailandés.

La organización internacional de Miss Universo calificó el episodio como “inaceptable” y reiteró su compromiso con los valores de respeto, inclusión y seguridad hacia todas las concursantes.

Tras el incidente, han surgido
Tras el incidente, han surgido nuevas acusaciones contra Nawat Itsaragrisil. (Instagram: lucianafusterg.pe)

En entrevista con el canal de YouTube Tony Star TV, Rocha reiteró que su postura no se limita a un caso individual, sino a la defensa de los derechos de todas las mujeres: “En cuanto a lo de Miss Universe, obviamente defendiendo primeramente los valores, la dignidad, los derechos de la mujer… había que salir a pronunciarse y condenar un acto como el que sucedió el día de ayer”, señaló.

El empresario añadió que su decisión busca establecer un precedente dentro de los concursos internacionales de belleza: “No se trata de defender particularmente a Fátima, sino a todas las mujeres que pudieran llegar a tener una situación como la que lamentablemente se presentó. Se tiene que denunciar y pronunciarse, hay que defenderlas”.

A partir de testimonios y videos del incidente, los abogados de Miss Universo México respaldarían su demanda con la presunta comisión de delitos de agresión y discriminación.

Hasta el momento, Nawat Itsaragrisil no ha emitido ninguna postura oficial sobre la denuncia.

A partir de testimonios y
A partir de testimonios y videos del incidente, los abogados de Miss Universo México respaldarían su demanda con la presunta comisión de delitos de agresión y discriminación.. (IG: @fatimaboschfdz)

Temas Relacionados

Raúl Rocha CantúNawat ItsaragrisilFátima BoschMiss Universo 2025mexico-entretenimiento

Más Noticias

Suprema Corte invalida facultad para espiar personas e intervenir comunicaciones sin control judicial

Corte señala invasión de competencias y violación a la privacidad

Suprema Corte invalida facultad para

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de noviembre: reportan línea 9 con retraso

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

“Somos peloncitas”: Ángela Aguilar asume el apodo que le gritan en redes durante concierto en EEUU

La esposa de Christian Nodal comenzó su gira ‘Libre corazón’

“Somos peloncitas”: Ángela Aguilar asume

Temblor en Baja California Sur hoy: se registra sismo de magnitud 4.2 en Santa Rosalía

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Baja California Sur

Temblor en Baja California Sur hoy: se registra sismo en Santa Rosalia

El sismo sucedió a las 6:59 horas, a una distancia de 61 km de Santa Rosalia y tuvo una profundidad de 8.1 km

Temblor en Baja California Sur
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan 25 explosivos durante operativo

Decomisan 25 explosivos durante operativo en Culiacán: hay cinco detenidos y un abatido

Fan paga 800 mil pesos a Grupo Firme para interpretar “Se fue la Pantera”

Aseguran en Culiacán laboratorio clandestino de metanfetamina valuado en más de 400 millones de pesos

Detienen a hombre con armas largas y munición en El Dorado, Sinaloa: portaba un chaleco antibalas con las siglas MF

Tras enfrentamiento armado, policías de Zacatecas rescatan al hijo secuestrado del alcalde de Ojocaliente

ENTRETENIMIENTO

“Somos peloncitas”: Ángela Aguilar asume

“Somos peloncitas”: Ángela Aguilar asume el apodo que le gritan en redes durante concierto en EEUU

Critican a Ángela Aguilar por olvidar la letra de ‘En Realidad’ en su primer show: “Se le olvidó la única que canta”

La Granja VIP en vivo hoy 7 de noviembre: Eleazar Gómez gana la salvación

De qué trata Mi príncipe por 100 días, el K-Drama histórico protagonizado por Doh Kyung-soo

“Amooor”: el gesto de Ángela Aguilar ante los memes en su show en EEUU

DEPORTES

Julio César Chávez aparece junto

Julio César Chávez aparece junto a Yolanda Andrade y asegura que “está mejorando” en su salud

Confirman fecha para la pelea entre Vaquero Navarrete y Sugar Núñez: “Pleito de unificación”

Julio César Chávez confirma cambio de fecha para la pelea de sus dos hijos: “La aplacé para que estén bien

Keylor Navas confirma su continuidad en Pumas y respalda a Efraín Juárez pese a falta de resultados

Faitelson explota contra la FIFA por nominar a Javier Aguirre como mejor director técnico: “No me jodan”