México

Previsión del clima en Acapulco de Juárez para antes de salir de casa este 7 de noviembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima (Secretaría de Turismo)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el calentamiento global, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Acapulco de Juárez este viernes:

La probabilidad de lluvia para este viernes en Acapulco de Juárez es de 8% durante el día y del 7% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 23% en el transcurso del día y del 86% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 31 grados y un mínimo de 24 grados en esta región. Los rayos UV se pronostica llegarán a un nivel de hasta 7.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 26 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en el puerto más famoso de México

Acapulco de Juárez, uno de los destinos turísticos de México localizado en Guerrero, posee un clima tropical húmedo beneficiado por las aguas del océano Pacífico, las más cálidas en el mundo.

En promedio anual, el termómetro llega a marcar 26 grados, aunque las temperaturas máximas incluso ascienden hasta 36 grados con percepción térmica de 41 grados.

En contraste, las temperaturas más bajas oscilan entre los 23 grados, aunque pocas veces han llegado a descender hasta los 16 grados por masas de aire provenientes del Ártico, como pasó en febrero de 2021.

Entre los meses de mayo a noviembre las tormentas tropicales y los huracanes pueden representar una amenaza para la población; de ellos, agosto y septiembre son los meses en donde hay más días de precipitación.

Este famoso puerto se
Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)

Qué tipo de clima hay en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente distintas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático el país sufrirá en un futuro una reducción de las lluvias anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaAcapulco de JuárezGuerreromexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Sentencian a siete expolicías del Edomex por secuestro y homicidio

Los uniformados formaron parte de la Policía de Nicolás Romero

Sentencian a siete expolicías del

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Santiago Ixcuintla

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce

Temperaturas en Guadalajara: prepárate antes de salir de casa

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Temperaturas en Guadalajara: prepárate antes

Previsión meteorológica: las temperaturas que se esperan en Monterrey este 7 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Previsión meteorológica: las temperaturas que

Conoce el clima de este día en Mazatlán

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Conoce el clima de este
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tras enfrentamiento armado, policías de

Tras enfrentamiento armado, policías de Zacatecas rescatan al hijo secuestrado del alcalde de Ojocaliente

Van 3 cuerpos identificados de mina de Aquiles Serdán en Chihuahua: concluye búsqueda tras hallazgo de 10

Hombre que transportaba más de 300 millones de pesos en metanfetamina ocultos entre chiles es vinculado a proceso

Colectivo de búsqueda encuentra fosa clandestina con restos humanos en Patrocino, Coahuila

Cae “El Apa” del CJNG, operador criminal discreto y que cambiaba de aspecto para evadir a las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Revelan la causa de muerte

Revelan la causa de muerte del papá de Joanna Vega-Biestro horas después de dar la noticia en vivo

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en México

Galilea Montijo relata que vio un ovni en Cuernavaca y pensó que los extraterrestres venían por ella

Cómo visitar Escape Rooms gratis en la Glorieta de Insurgentes

Fuerte cruce en “Hoy”, Galilea Montijo desafía a Ema Pulido por comentarios sobre el cuerpo de Kunno

DEPORTES

Julio César Chávez confirma cambio

Julio César Chávez confirma cambio de fecha para la pelea de sus dos hijos: “La aplacé para que estén bien

Keylor Navas confirma su continuidad en Pumas y respalda a Efraín Juárez pese a falta de resultados

Faitelson explota contra la FIFA por nominar a Javier Aguirre como mejor director técnico: “No me jodan”

Estos son las metas que tiene David Benavidez antes de enfrentar a Canelo Álvarez: “Si puede pasar todavía”

Este es el gol de Raúl Jiménez que fue reconocido como el mejor de Concacaf 2025