Precio de las monedas de oro y plata este 7 de noviembre

Cuando se trata de invertir, una de las opciones más usadas es la adquisición de monedas de oro y plata, dos metales preciosos cuyo valor regularmente aumenta con el tiempo.
El valor de estas piezas cambia cotidianamente, principalmente por la cotización internacional del oro y la plata, así como por el tipo de cambio del dólar; incluso en cada vendedor autorizado de las monedas le pone su valor.
Es por eso que si se tiene en mente comprar, o incluso vender, una de estas piezas es importante mantenerse actualizado en cuanto a su precio. Estos son los de este viernes 7 de noviembre.
El precio de las monedas de oro y plata
Varios bancos forman parte de los vendedores oficiales por el Banco de México (Banxico) de las diferentes monedas de plata y oro.
Estas instituciones bancarias dan a conocer en sus páginas oficiales el precio de las piezas de estos metales preciosos que compran y venden, mismo que actualizan constantemente.
Centenario de oro
Compra
79.400 pesos en Citibanamex
81.683 pesos en Banorte
Venta
92.400 pesos en Citibanamex
97.093 pesos en Banorte
96.004 pesos en Banregio
Onza de plata
Compra
914 pesos en Banco Azteca
270 pesos en Banorte
Venta
1.014 pesos en Banco Azteca
425 pesos en Banorte
1093 pesos en Banregio
Otras monedas de oro
Hidalgo de oro: 16.337 pesos en compra y 19.419 pesos en venta en Banorte
Azteca de oro: 32.673 pesos la compra y 38.837 pesos la venta en Banorte
En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.
Cuáles son los requisitos para comprar y vender oro o plata
Si estás interesado en comprar o vender plata u oro, tienes que saber que hay una serie de requisitos para conseguirlo, mismos que cambian según el distribuidor.
Sin embargo, hay algunos requerimientos generales que no varían o lo hacen muy poco sin importar el banco como lo son:
Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.
Acudir de forma presencial a la sucursal del banco, principalmente cuando se quiere vender algunos de los metales preciosos.
Las piezas presentadas para vender deben que estar en perfecto, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.
Las versiones de las monedas de oro y plata que se trata vender tienen que estar autorizadas por el distribuidor.
Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender piezas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son clientes.
Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cuentahabiente.