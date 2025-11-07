México

Precio de la gasolina en Jalisco este 7 de noviembre

El precio de los combustibles en el país puede variar debido a distintos factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Diversos factores nacionales e internacionales
Diversos factores nacionales e internacionales son los que definen los precios de los combustibles (Infobae)

Antes de llenar el tanque de tu vehículo, checa cuáles son el precio de las principales gasolinas en Jalisco este 7 de noviembre registrados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El valor de los combustibles se modifica constantemente por lo que es importante que mantenerse actualizado sobre su valor más caro y más barato.

¿Cuánto cuesta la gasolina hoy?

El costo de la gasolina regular este día está en 23.848 pesos el litro en promedio.

Mientras que el valor de la gasolina premium de hoy se ubica en 26.316 pesos el litro en promedio.

Finalmente, el precio del diésel se encuentra en 26.204 pesos el litro en promedio.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

Mantente actualizado sobre los precios
Mantente actualizado sobre los precios de la gasolina. (Reuters)

Cuánto costará la gasolina en México este 2025

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

