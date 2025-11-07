México

Mujeres con Bienestar Edomex 2025: ¿Habrá pago a las beneficiarias en noviembre?

La iniciativa entrega a cada participante un apoyo bimestral de 2,500 pesos

Mujeres con Bienestar programas sociales
Mujeres con Bienestar programas sociales (Gob. Edomex)

Mujeres con Bienestar es un programa de carácter social promovido por el Gobierno del Estado de México, enfocado en brindar apoyo a mujeres de entre 18 y 63 años que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, mediante la entrega de un incentivo económico bimestral.

Cada participante recibe, de manera directa y sin intermediarios, un depósito de 2,500 pesos cada dos meses a través de la tarjeta Mujeres con Bienestar. Además, el programa otorga acceso a beneficios adicionales como un seguro médico, descuentos en el transporte público, así como asesoramiento en temas financieros, psicológicos y legales, entre otros servicios.

El objetivo principal consiste en incrementar los ingresos de las mujeres que viven en pobreza y no cuentan con acceso a seguridad social, mediante transferencias monetarias y servicios orientados al bienestar.

Entrega de tarjeta del programa
Entrega de tarjeta del programa Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

¿Habrá pago de Mujeres con Bienestar en noviembre?

No habrá pagos de Mujeres con Bienestar en noviembre, pues cabe recordar que la última distribución de los recursos se llevó a cabo durante el mes de octubre. Ahora, de acuerdo con cómo se ha manejado el calendario, se espera que las beneficiarias reciban el dinero del siguiente apoyo en diciembre.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.

Depósitos de Mujeres con Bienestar

  • Enero-febrero (entregado)
  • Marzo-abril (entregado)
  • Mayo-junio (entregado)
  • Julio-agosto (entregado)
  • Septiembre-octubre (pendiente)
  • Noviembre-diciembre (pendiente)
El programa Mujeres con Bienestar
El programa Mujeres con Bienestar tiene 650 mil tarjetas activas (Gob. Edomex)

Además, cabe recordar que las mujeres participantes reciben sus recursos de manera organizada en cinco grupos diferentes según la primera letra de su CURP.

  • Grupo 1: De las letras A a D
  • Grupo 2: De las letras E a H
  • Grupo 3: De las letras I a M
  • Grupo 4: De las letras N a R
  • Grupo 5: De las letras S a Z

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de Mujeres con Bienestar

Para verificar el depósito de octubre del Programa Mujeres con Bienestar, una opción consiste en revisar el saldo en los cajeros automáticos de cualquier banco, aunque algunas instituciones pueden cobrar comisión. Además, es posible consultar la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx utilizando usuario y contraseña, acceder a la aplicación oficial o enviar la palabra “Saldo” al número de WhatsApp 525593372498. Todas estas alternativas permiten conocer de forma gratuita si ya se realizó el pago.

  • La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).
  • Llamada sin ningún costo al número 800 953 77 71.
  • Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

