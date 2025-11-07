México

México rechaza declaratoria de “persona non grata” contra Sheinbaum y niega injerencia en Perú

La Secretaria de Relaciones Exteriores se pronunció ante la decisión del gobierno peruano

Guardar
Claudia Sheinbaum es considerada persona
Claudia Sheinbaum es considerada persona non grata en Perú. REUTERS/Henry Romero/File Photo

El Gobierno de México rechazó de manera categórica la decisión del Congreso de Perú de declarar “persona non grata” a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que dicha medida se basa en argumentos infundados y desconoce los principios diplomáticos que rigen la relación entre ambos países.

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), México negó haber intervenido en los asuntos internos peruanos y sostuvo que sus acciones se han apegado estrictamente al derecho internacional.

En un comunicado, la cancillería subrayó que la declaración aprobada por el Parlamento peruano carece de fundamento, ya que México ha actuado con respeto a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

Comunicado de la Secretaría de
Comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Crédito: @SRE_mx

Recordó que la concesión de asilo político a la ex primera ministra Betssy Betzabet Chávez fue otorgada conforme a los acuerdos internacionales suscritos por ambas naciones, los cuales reconocen el asilo como un acto humanitario.

La SRE remarcó que la Asamblea General de la ONU ha establecido que el asilo no puede interpretarse como una acción hostil, sino como una figura de protección para personas perseguidas por motivos políticos.

Por ello, insistió en que el asilo otorgado a Chávez no representa una violación a la soberanía peruana ni un intento de intervención, como han señalado autoridades y legisladores de ese país.

La tensión diplomática entre México y Perú se intensificó luego de que el Congreso peruano responsabilizó al gobierno mexicano de injerencia, especialmente tras las declaraciones de la presidenta Sheinbaum en apoyo al expresidente Pedro Castillo, quien fue destituido en diciembre de 2022.

Las investigaciones por corrupción en
Las investigaciones por corrupción en el entorno más cercano del Presidente Castillo, sugieren que el ex jefe de Estado lidera una organización criminal. (Foto: France 24)

La mandataria mexicana ha reiterado que la salida de Castillo fue resultado de un “golpe de Estado” y ha exigido que se le garantice un juicio justo.

Durante una conferencia realizada el 10 de octubre, Sheinbaum reafirmó su respaldo al exmandatario peruano y lamentó la ruptura de relaciones diplomáticas anunciada por Lima.

Aseguró que México siempre ha privilegiado el diálogo y la solución pacífica de los conflictos internacionales.

“Nosotros siempre estuvimos dispuestos al diálogo”, declaró, al tiempo que calificó la decisión peruana como una medida extrema que afecta directamente a la población de ambos países.

Ecuador y México rompen relación

La presidenta también recordó que la última ruptura diplomática registrada por México ocurrió con Ecuador, tras la irrupción de policías ecuatorianos en la embajada mexicana en Quito, lo que consideró un hecho totalmente distinto al caso peruano, ya que en este último se trata de un desacuerdo político derivado de la destitución de Castillo.

Foto de Archivo: Militares caminan
Foto de Archivo: Militares caminan frente a la embajada de México de donde sacaron por la fuerza al ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas en Quito, Ecuador. 5 de abril de 2024. REUTERS/Karen Toro.

Por su parte, el gobierno peruano argumentó que la ruptura es consecuencia del asilo concedido a Betssy Chávez, a quien México considera una perseguida política.

No obstante, la cancillería mexicana calificó la decisión de Lima como “unilateral, excesiva y desproporcionada”, reiterando que el otorgamiento de asilo es un acto legítimo y conforme a la ley internacional.

México sostuvo que, pese al clima de tensión, mantiene firme su compromiso con la diplomacia, la defensa de los derechos humanos y la protección de personas perseguidas por motivos políticos, principios que —recalcó— han guiado históricamente su política exterior.

Temas Relacionados

José JeríClaudia SheinbaumPerúRelaciones Exterioresmexico-noticias

Más Noticias

¿Cuál es el origen del Día del Economista en México?

Cada 6 de noviembre se reconoce la labor de quienes analizan mercados, políticas y tendencias

¿Cuál es el origen del

Edson Álvarez cumple en Plzeň: Fenerbahçe suma en Europa League

El mediocampista mexicano mostró solidez táctica y carácter en el empate ante Viktoria Plzeň, en fase grupal europea

Edson Álvarez cumple en Plzeň:

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este jueves

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

Vuelos demorados y cancelados en

Cómo usar el aloe vera para hidratar y definir los rizos

Este ingrediente natural brinda propiedades especiales a este tipo de cabello

Cómo usar el aloe vera

¿Dejará Hoy? Andrea Legarreta revela que recibió propuesta para trabajar en España

La conductora ha estado al frente del matutino por más de dos décadas, dejando a un lado la actuación

¿Dejará Hoy? Andrea Legarreta revela
MÁS NOTICIAS

NARCO

Giran orden de aprehensión contra

Giran orden de aprehensión contra “El Botox” y “El Timbas”, presuntos homicidas de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Van por Fernando Farías Laguna: reactivan orden de aprehensión en su contra por presunto huachicol fiscal

Julio César Chávez explica cómo va el proceso legal de su hijo Junior por presuntos vínculos con el narcotráfico

Gobernadora de Aguascalientes asegura mejores condiciones en el Cereso varonil del estado tras riña

Dan hasta 59 años de prisión a tres integrantes de La Familia Michoacana por secuestro y homicidio

ENTRETENIMIENTO

¿Dejará Hoy? Andrea Legarreta revela

¿Dejará Hoy? Andrea Legarreta revela que recibió propuesta para trabajar en España

Mientras Lalo Salazar estrena joven novia, su ex Laura Flores presume figura en revelador atuendo

Ya hay lugar y fecha de venta de boletos para la Stranger Things Experience

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 6 de noviembre

Marianne Gonzaga estrena novio tras haber agredido a Valentina Gilabert por un ataque de celos

DEPORTES

Edson Álvarez cumple en Plzeň:

Edson Álvarez cumple en Plzeň: Fenerbahçe suma en Europa League

Cruz Azul mete a Kevin Mier en la historia: nominado al premio The Best de la FIFA

La respuesta de Keylor Navas a Larcamón previo al partido entre Cruz Azul y Pumas: “Estamos peleando todavía por el título”

Julio César Chávez explica cómo va el proceso legal de su hijo Junior por presuntos vínculos con el narcotráfico

Chivas vs Monterrey, IA revela al ganador del encuentro de la jornada 17