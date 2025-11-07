México

Dólar cierra en su nivel más bajo en dos semanas: cuál es su valor en pesos hoy 7 de noviembre

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

El peso cerró con ganancias frente al dólar estadounidense y alcanzó su nivel más fuerte en casi dos semanas después de que se dieron a conocer los datos económicos del país por la desaceleración de la inflación en octubre y el tono más equilibrado del Banxico respecto a sus políticas económicas.

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 18,45 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,69% con respecto a los 18,58 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una disminución 0,59%, por lo que en el último año todavía mantiene una bajada del 9,16%.

Si confrontamos el valor con días previos, acumuló tres jornadas seguidas en cifras negativas. La cifra de la volatilidad es inferior a la cifra lograda para el último año (9,96%), de modo que está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual en este contexto.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

