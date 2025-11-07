Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de noviembre: reportan línea 9 con retraso

El Metrobús de la Ciudad de México informó que, debido a trabajos de mantenimiento, la estación El Rodeo de la Línea 2 permanecerá cerrada el sábado 8 y domingo 9 de noviembre.
El sistema Metrobús opera con servicio regular en la mayoría de sus líneas. Únicamente se registra una intervención por mantenimiento en la estación Xola, donde no hay servicio en ambos sentidos.
El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informa que se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 9, luego de realizar la revisión a una unidad que provocó demoras durante la mañana. El servicio se normaliza gradualmente en dirección Pantitlán–Tacubaya.
Se reportan demoras significativas en la Línea 9 del Metro, principalmente en dirección a Tacubaya, donde el llevan parados más de 10 minutos. Usuarios informan trenes detenidos por varios minutos en estaciones como Puebla, Ciudad Deportiva y Pantitlán.
Las estación Zócalo-Tenochtitlán, de la Línea 2, del Metro de la CDMX se encuentra abierta y opera con normalidad
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy viernes 7 de noviembre.