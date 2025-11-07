México

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de noviembre: reportan línea 9 con retraso

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

12:58 hsHoy

El Metrobús de la Ciudad de México informó que, debido a trabajos de mantenimiento, la estación El Rodeo de la Línea 2 permanecerá cerrada el sábado 8 y domingo 9 de noviembre.

12:55 hsHoy

El sistema Metrobús opera con servicio regular en la mayoría de sus líneas. Únicamente se registra una intervención por mantenimiento en la estación Xola, donde no hay servicio en ambos sentidos.

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 7 de noviembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

12:36 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informa que se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 9, luego de realizar la revisión a una unidad que provocó demoras durante la mañana. El servicio se normaliza gradualmente en dirección Pantitlán–Tacubaya.

12:29 hsHoy

Se reportan demoras significativas en la Línea 9 del Metro, principalmente en dirección a Tacubaya, donde el llevan parados más de 10 minutos. Usuarios informan trenes detenidos por varios minutos en estaciones como Puebla, Ciudad Deportiva y Pantitlán.

12:26 hsHoy

Las estación Zócalo-Tenochtitlán, de la Línea 2, del Metro de la CDMX se encuentra abierta y opera con normalidad

12:25 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy viernes 7 de noviembre.

