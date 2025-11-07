Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de noviembre: reportan línea 9 con retraso

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy viernes 7 de noviembre.

Las estación Zócalo-Tenochtitlán , de la Línea 2, del Metro de la CDMX se encuentra abierta y opera con normalidad

Se reportan demoras significativas en la Línea 9 del Metro, principalmente en dirección a Tacubaya, donde el llevan parados más de 10 minutos. Usuarios informan trenes detenidos por varios minutos en estaciones como Puebla, Ciudad Deportiva y Pantitlán .

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informa que se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 9 , luego de realizar la revisión a una unidad que provocó demoras durante la mañana. El servicio se normaliza gradualmente en dirección Pantitlán–Tacubaya .

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El sistema Metrobús opera con servicio regular en la mayoría de sus líneas . Únicamente se registra una intervención por mantenimiento en la estación Xola , donde no hay servicio en ambos sentidos .

El Metrobús de la Ciudad de México informó que, debido a trabajos de mantenimiento , la estación El Rodeo de la Línea 2 permanecerá cerrada el sábado 8 y domingo 9 de noviembre .

Últimas noticias

Temblor en Baja California Sur hoy: se registra sismo de 4.2 de magnitud en Santa Rosalia Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

San Ernesto y el santoral completo de este viernes 7 de noviembre Consulta la lista del santoral para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Efemérides 7 de noviembre: nacimiento de Hongjoong y otros personajes Hechos diplomáticos, conflictos y logros individuales ocurridos en este día ilustran cómo fechas singulares pueden condensar procesos de cambio

De qué trata Mi príncipe por 100 días, el K-Drama histórico protagonizado por Doh Kyung-soo La serie explora el amor, la memoria y el destino desde una mirada sensible mostrando que tras la pérdida y el olvido siempre existe la posibilidad de reencontrarse y volver amar