México

Las películas más populares en Netflix México

Con estas historias, Netflix espera mantener su cuota de mercado

Guardar
Pese al gran número de
Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

¿No sabes qué ver?, no te preocupes, la lista semanal actualizada con las películas más vistas en Netflix México ya está disponible. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que te dará mucho que pensar.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más conocido en el planeta. Desde 1997, año de su creación, hasta ahora su número de suscriptores ha vivido un aumento continuo, a excepción de los primeros seis meses de 2022, superando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, señala Statista.

La lista de las películas más vistas de Netflix México

1. Shrek, felices para siempre

En lugar de espantar a los aldeanos como él solía hacerlo, un recluido Shrek ahora accede a autografiar horquillas para siembra. Anhelando los días cuando se sentía un "ogro real", Shrek es embaucado al firmar un pacto con el afable negociador Rumpelstiltskin. De pronto Shrek se encuentra en una retorcida versión alterna de Muy Muy Lejano, donde Fiona es un ogro de caza, Rumpelstiltskin es el rey, Burro nunca ha conocido a Shrek, el Gato con Botas es obeso y perezoso y Shrek y Fiona no se conocían. Ahora, está en las manos de Shrek deshacer todo lo que hizo con la esperanza de salvar a sus amigos, restaurar su mundo y recuperar a su único y verdadero amor.

2. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

3. Fast & Furious X

Durante numerosas misiones más que imposibles, Dom Toretto y su familia han sido capaces de ser más listos, de tener más valor y de ir más rápido que cualquier enemigo que se cruzara con ellos. Pero ahora tendrán que enfrentarse al oponente más letal que jamás hayan conocido: un terrible peligro que resurge del pasado, que se mueve por una sangrienta sed de venganza y que está dispuesto a destrozar a la familia y destruir para siempre todo lo que a Dom le importa.

4. The Woman in the Line

5. Shrek

Hace mucho, mucho tiempo, en una lejanísima ciénaga vivía un intratable ogro llamado Shrek. Pero de repente, un día, su absoluta soledad se ve interrumpida por una invasión de sorprendentes personajes de cuento. Hay ratoncitos ciegos en su comida, un enorme y malísimo lobo en su cama, tres cerditos sin hogar y otros muchos seres increíbles que han sido deportados de su reino por el malvado Lord Farquaad. Para conseguir salvar su terreno y de paso a sí mismo, Shrek hace un pacto con Farquaad y emprende viaje para conseguir que la preciosa princesa Fiona sea la novia del Lord. En tan importante misión le acompañan un burro chistoso, dispuesto a hacer cualquier cosa por Shrek. Todo, menos estarse calladito. Rescatar a la princesa de una dragona enamoradiza que suelta fuego al respirar va a resultar una tontería comparado con lo que ocurre cuando el oscuro secreto que la joven guardaba es revelado.

6. Shrek 2

Cuando Shrek y la princesa Fiona regresan de su luna de miel, los padres de ella los invitan a visitar el reino de Muy Muy Lejano para celebrar la boda. Para Shrek, al que nunca abandona su fiel amigo Asno, esto constituye un gran problema. Los padres de Fiona, por su parte, no esperaban que su yerno tuviera un aspecto semejante y, mucho menos, que su hija hubiera cambiado tanto. Todo esto trastoca los planes del rey respecto al futuro del reino. Pero entonces entran en escena la maquiavélica Hada Madrina, su arrogante hijo el Príncipe Encantador y un minino muy especial: el Gato con Botas, experto cazador de ogros.

7. Una casa llena de dinamita (A House of Dynamite)

Cuando un misil sin identificar es lanzado contra EE. UU., se desata una carrera a contrarreloj por descubrir al responsable y decidir cómo responder.

8. Missing

Cuando su madre desaparece estando de vacaciones en Colombia con su nuevo novio, la búsqueda de respuestas por parte de June se ve entorpecida por la burocracia internacional. Atascada en Los Ángeles, a miles de kilómetros de distancia, June utiliza toda la tecnología a su disposición para intentar encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Pero cuanto más profundiza en su búsqueda, su investigación digital levanta más preguntas que respuestas y cuando June revela secretos sobre su madre, se da cuenta de que nunca la conoció realmente. Secuela de 'Searching' (2018).

9. Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás

La Mayor Susan Turner, líder de la antigua unidad militar de Reacher, es falsamente acusada de traición. Jack Reacher tendrá que sacarla de prisión y descubrir la verdad detrás de una conspiración gubernamental para limpiar sus nombres y salvar sus vidas. Durante el escape, Reacher descubrirá un secreto de su pasado que podría cambiar su vida para siempre. Secuela de "Jack Reacher" (2012).

10. Navidad bajo las luces (Christmas Under the Lights)

Tras aceptar ayudar a su hermano con la tradición navideña de su fallecida madre, Emily prepara un espectáculo de luz con un carismático amigo.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas,
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.

Temas Relacionados

NetflixStreamingPelículasmexico-entretenimientoNoticias

Más Noticias

Muere Maricarmen Vela, actriz mexicana que trabajó en El Chavo del 8

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA)

Muere Maricarmen Vela, actriz mexicana

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.0 de magnitud

Dólar cierra en su nivel más bajo en dos semanas: cuál es su valor en pesos hoy 7 de noviembre

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar cierra en su nivel

El Gobierno de la CDMX instalará centro de vacunación en el Zócalo, ¿qué horarios y vacunas tendrá?

Esta inauguración se suma a módulos de la Secretaría de Salud (SSa) instalados en otras ubicaciones como Marina Nacional, Avenida Homero, Agrarismo y Francisco de P. Miranda

El Gobierno de la CDMX

Uruapan inicia recolecta de llaves para colocar estatua de Carlos Manzo tras su asesinato: dónde se pueden entregar

El diputado Carlos Bautista Tafolla informó que planean colocarla cerca del Paseo de los Mártires

Uruapan inicia recolecta de llaves
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así fue el ataque de

Así fue el ataque de Operativa Barredora a elementos de seguridad de Hueixotla, Puebla

Macron destaca en México la importancia del respeto a la soberanía en el combate al narcotráfico: “La lucha nos une a todos”

Joven de 15 años llevó un arma de fuego a su escuela en Chietla, Puebla

Capturan a “El Carretas”, líder dedicado al huachicol de gas y robo a transporte de carga en Puebla y Tlaxcala

Claudia Sheinbaum presentará el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” el domingo 9 de noviembre

ENTRETENIMIENTO

Muere Maricarmen Vela, actriz mexicana

Muere Maricarmen Vela, actriz mexicana que trabajó en El Chavo del 8

Estas son las películas que están de moda en Netflix México este día

¿Qué ver en Prime Video? Estas son las películas top en México

La Granja VIP EN VIVO: la tensión crece tras la salvación de Eleazar Gómez la tarde de hoy 7 de noviembre

Itatí Cantoral recuerda su relación con Alexis Ayala y niega haber sido víctima de violencia

DEPORTES

Keylor Navas celebra 20 años

Keylor Navas celebra 20 años de trayectoria con emotivo mensaje

¿Cómo quedará el Cruz Azul vs Pumas de la jornada 17 de acuerdo a la IA?

Toluca vs América, IA revela al ganador del encuentro de la jornada 17

Agenda de deportes del 7 al 9 de noviembre: Liga MX, futbol europeo, NFL y NBA

El rival invicto mexicano que quiere enfrentar al Pitbull Cruz: “Puedo ganarle”