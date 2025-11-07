México

Julio César Chávez aparece junto a Yolanda Andrade y asegura que “está mejorando” en su salud

El entorno cercano de la conductora mexicana la acompaña en su proceso de adaptación

Julio César Chávez aparece junto
Julio César Chávez aparece junto a Yolanda Andrade y asegura que "está mejorando" en su salud

La reciente aparición conjunta de Julio César Chávez y Yolanda Andrade en redes sociales evidenció los avances en la salud de la conductora, quien ha enfrentado un proceso de recuperación tras ser diagnosticada con un aneurisma cerebral hace dos años.

El gran campeón mexicano —y amigo cercano a la actriz— la visitó en su domicilio y compartieron un emotivo reencuentro junto con la familia de la presentadora de televisión. El exboxeador mexicano se mostró junto a Andrade y dirigió un mensaje directo a sus seguidores, asegurando que la presentadora ha tenido una evolución favorable.

“Aquí en familia con mi querida @yolandandrade ver que se está mejorando me tiene feliz", fue el mensaje que compartió el César del Boxeo. Además, en la publicación subió una fotografía en la que se pudo apreciar a Yolanda Andrade.

Anteriormente Julio César Chávez acabó con los rumores de salud de Yolanda Andrade y en una grabación expuso “está vivita, coleando” y que “hay Yolanda para rato”, en respuesta a quienes habían difundido versiones sobre su fallecimiento. La escena, grabada tras la multitudinaria clase de boxeo en el Zócalo de la Ciudad de México.

Yolanda Andrade desmiente rumores sobre su salud y relata su recuperación en “Montse y Joe”

El campeón Julio César Chávez le recuerda a su amiga Yolanda Andrade lo fuerte y guerrera que siempre ha sido, y le pide que no baje la guardia. (IG: claudiaperaltaoficial)

El mensaje de Chávez en redes sociales no solo desmintió los rumores, sino que también confirmó la mejoría de Andrade, quien ha atravesado un proceso de recuperación complejo desde que recibió el diagnóstico. La reaparición pública de la conductora buscó transmitir tranquilidad a sus seguidores y evidenciar avances en su estado de salud, en un contexto donde la preocupación por su bienestar se había extendido tanto entre el público como en el medio artístico.

La confirmación de su mejoría se reforzó con el regreso de Andrade al programa Montse y Joe, donde compartió abiertamente el impacto que la enfermedad ha tenido en su vida. Durante la emisión, la conductora relató el momento en que comenzaron los síntomas, recordando junto a Juan José “Pepillo” Origel la última vez que coincidieron en el foro antes de que su salud se viera afectada. Andrade rememoró cómo, en aquella ocasión, expresó su preocupación por no sentirse bien, lo que marcó el inicio de un periodo de incertidumbre y transformación personal, de acuerdo con el programa.

Origel, por su parte, destacó en el programa la magnitud de la inquietud generada en torno a la salud de Andrade: “A partir de ahí, hasta el día de hoy, fue una preocupación de todo mundo. Porque toda la gente preguntaba: ‘¿Sabes algo de Yolanda?’”. El testimonio de la conductora, transmitido en “Montse y Joe”, reveló la dificultad de adaptarse a las limitaciones físicas y emocionales impuestas por la enfermedad. Andrade describió la sensación de tener la mente lúcida pero el cuerpo inmóvil, y reconoció que la situación también ha resultado agotadora para su familia, que la ha acompañado durante el proceso.

En su intervención, Andrade abordó el impacto emocional de la enfermedad, haciendo hincapié en la depresión que experimentó al no poder reconocerse en su nueva realidad. “Es una depresión absoluta porque no puedes hacer mucho, no te reconoces”, expresó la conductora, quien también compartió la extrañeza de escuchar su propia voz y verse en videos anteriores, percibiéndose como una persona distinta atrapada en un cuerpo cansado.

