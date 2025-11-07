México

Euro: cotización de cierre hoy 7 de noviembre en México

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
El euro es la segunda
El euro es la segunda divisa más importante a nivel global y en México está entre las cinco primeras. (Infobae)

En la última sesión el euro se pagó al cierre a 21,34 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,54% con respecto a los 21,46 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro anota una bajada 0,24%; por el contrario en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 2,31%.

Respecto a días previos, dio la vuelta al dato de la sesión previa donde experimentó un incremento del 0,75%, mostrándose incapaz de establecer una clara tendencia. La cifra de la volatilidad presentó un balance notoriamente inferior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, presentándose como un valor con menos alteraciones de lo que indica la tendencia general recientemente.

El "superpeso" mexicano ante el euro

El peso mexicano no sólo ha tenido un buen desempeño frente al dólar estadounidense, sino que también ha mostrado fortaleza ante el euro, considerando el último año.

La moneda mexicana, una de las pocas que no se han depreciado frente al dólar pese a problemas que afectan a nivel mundial como la inflación, ha registrado sus mejores números desde su mejor racha en el 2016.

Coloquialmente llamado como “superpeso”, la fortaleza de la moneda mexicana se debe en buena medida a las decisiones del Banco de México (Banxico) con respecto a las tasas de referencia, aumentando al mismo tiempo el atractivo para los inversionistas.

Con la estabilidad lograda este 2023 en las finanzas públicas y las remesas, el Gobierno de México ha estimado que se podría batir el récord de remesas del 2022 (58.487 millones de dólares).

En contraste, el euro se ha ido acercando a la paridad del dólar e incluso ha llegado a valer menos que un dólar, una situación que no se veía desde hace 20 años, en parte no sólo por la inflación mundial, sino también por la invasión de Rusia a Ucrania que trajo consigo la caída de materias primas.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

El peso mexicano es la
El peso mexicano es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo. (Bloomberg)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Temas Relacionados

EuroPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 7 de noviembre

Diariamente y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del oxígeno en la CDMX y Edomex

Cómo está la calidad del

Ranking de Prime Video en México: estas son las series más vistas del momento

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Ranking de Prime Video en

Agenda de deportes del 7 al 9 de noviembre: Liga MX, futbol europeo, NFL y NBA

El mundo deportivo tendrá mucha actividad este fin de semana desde el futbol europeo hasta los emparrillados de la NFL

Agenda de deportes del 7

La Granja VIP EN VIVO: la tensión crece tras la salvación de Eleazar Gómez la tarde de hoy 7 de noviembre

Sigue a los granjeros minuto a minuto: Lola Cortés, El Patrón, Alfredo Adame y Manola Díez permanecen en la placa de nominados

La Granja VIP EN VIVO:

Cae presunto implicado en el feminicidio de Norma Patricia, enfermera asesinada en la alcaldía Iztapalapa de CDMX

La joven denunció previamente a un cirujano por posible mala práctica y amenazas

Cae presunto implicado en el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Macron destaca en México la

Macron destaca en México la importancia del respeto a la soberanía en el combate al narcotráfico: “La lucha nos une a todos”

Joven de 15 años llevó un arma de fuego a su escuela en Chietla, Puebla

Capturan a “El Carretas”, líder dedicado al huachicol de gas y robo a transporte de carga en Puebla y Tlaxcala

Claudia Sheinbaum presentará el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” el domingo 9 de noviembre

Asesino de Carlos Manzo era un joven sicario del CJNG, confirma fiscal de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Ranking de Prime Video en

Ranking de Prime Video en México: estas son las series más vistas del momento

La Granja VIP EN VIVO: la tensión crece tras la salvación de Eleazar Gómez la tarde de hoy 7 de noviembre

Las series más populares de Netflix México que no podrás dejar de ver

AC/DC anuncia nueva fecha en CDMX de su gira Power Up Tour: fecha y precio de las entradas

Exatlón México: quién gana la salvación hoy 7 de noviembre

DEPORTES

Agenda de deportes del 7

Agenda de deportes del 7 al 9 de noviembre: Liga MX, futbol europeo, NFL y NBA

El rival invicto mexicano que quiere enfrentar al Pitbull Cruz: “Puedo ganarle”

Javier Aguirre anuncia la lista de seleccionados para los partidos amistosos ante Uruguay y Paraguay: destacan sorpresas

¿Monday Night RAW en México? WWE sorprendía a fans tras Guerra de Titanes de AAA

Dafne Navarro obtiene su clasificación a semifinales del mundial de gimnasia de trampolín en Pamplona 2025