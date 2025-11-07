México

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 7 de noviembre

Revisa el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Guardar
El AICM actualiza en tiempo
El AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus vuelos (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), consulta el estado de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en tiempo real el estatus de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 5:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

Demoras y cancelaciones en
Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)

Vuelo: AM680

Destino: Montreal

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 01:05

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Si sufres de algún
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Precio de la gasolina en Jalisco este 7 de noviembre

El precio de los combustibles en el país puede variar debido a distintos factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Precio de la gasolina en

Cuál es el precio de la gasolina en Puebla este 7 de noviembre

El precio de la gasolina cambia todos los días en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Cuál es el precio de

Este es el precio de la gasolina en Nuevo León para el 7 de noviembre

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa diariamente el costo de las gasolinas en México

Este es el precio de

Precio de la gasolina en México: magna, premium y diésel este 7 de noviembre

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer diariamente los precios de las gasolinas en México

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en Ciudad de México: magna, premium y diésel este 7 de noviembre

El costo de las gasolinas en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Precio de la gasolina en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan 25 explosivos durante operativo

Decomisan 25 explosivos durante operativo en Culiacán: hay cinco detenidos y un abatido

Fan paga 800 mil pesos a Grupo Firme para interpretar “Se fue la Pantera”

Aseguran en Culiacán laboratorio clandestino de metanfetamina valuado en más de 400 millones de pesos

Detienen a hombre con armas largas y munición en El Dorado, Sinaloa: portaba un chaleco antibalas con las siglas MF

Tras enfrentamiento armado, policías de Zacatecas rescatan al hijo secuestrado del alcalde de Ojocaliente

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar se conmueve ante

Ángela Aguilar se conmueve ante el grito de ‘No estás sola’ de sus fans y asegura: “El corazón ganó”

Eleazar Gómez obtiene “La Salvación” en La Granja VIP y abandona la lista de nominados

Esposa de “El Patrón” rompe el silencio y responde a Alfredo Adame tras discusión en La Granja VIP: “Tiene podrida el alma”

Ángela afirma que los Aguilar abrieron puertas a cantantes de música mexicana: “Fueron unos señorones”

Baile de Ángela Aguilar en su gira es comparado por internautas con el show de Cazzu

DEPORTES

Julio César Chávez aparece junto

Julio César Chávez aparece junto a Yolanda Andrade y asegura que “está mejorando” en su salud

Confirman fecha para la pelea entre Vaquero Navarrete y Sugar Núñez: “Pleito de unificación”

Julio César Chávez confirma cambio de fecha para la pelea de sus dos hijos: “La aplacé para que estén bien

Keylor Navas confirma su continuidad en Pumas y respalda a Efraín Juárez pese a falta de resultados

Faitelson explota contra la FIFA por nominar a Javier Aguirre como mejor director técnico: “No me jodan”