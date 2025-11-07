México

Eleazar Gómez obtiene “La Salvación” en La Granja VIP y abandona la lista de nominados

El triunfo del actor fue recibido con frialdad por parte de sus compañeros

El actor derrotó en la pista a sus rivales y se aseguró. (IG: @lagranjavipmx)

El ambiente en La Granja VIP experimentó un giro importante luego de que Eleazar Gómez asegurara su permanencia tras obtener el triunfo en una de las pruebas más demandantes del reality. El actor se convirtió en el protagonista de la cuarta semana al ganar “La Salvación”, lo que garantizó su continuidad y alteró las estrategias de sus compañeros.

La dinámica de “La Salvación” se celebró un día después del proceso de nominaciones cara a cara, evento que suele impulsar cambios inesperados y tensiones en la convivencia. Sergio Mayer Mori, quien ostenta el título de “El Capataz” esta semana, inauguró la competencia eligiendo a una de las personas nominadas para impedirle la oportunidad de participar. La seleccionada fue Lola Cortés. Consultado por Adal Ramones sobre su decisión, a lo que Mayer Mori respondió de forma breve pero muy directa: “porque quiero”.

Eleazar Gómez celebra su victoria
Eleazar Gómez celebra su victoria tras superar la prueba de “La Salvación”. (Captura de pantalla TikTok)

Fue entonces que la competencia se enfrentaron Manola Díez, Alfredo Adame, Eleazar Gómez y El Patrón. El circuito exigía superar obstáculos que pusieron a prueba la destreza, el equilibrio y la resistencia de los concursantes. Eleazar Gómez atravesó sin tropiezos la serie de retos y consiguió terminar la prueba antes que sus rivales, lo que de inmediato lo libró de la nominación semanal.

El ingreso de Gómez a la casona se produjo en un ambiente poco festivo: la mayoría de sus compañeros mostró evasiva reacción ante el anuncio. Nadie lo felicitó en los primeros segundos, hasta que Lis Vega y Kike Mayagoitia rompieron el silencio con aplausos, aunque los abrazos escasearon. Esta recepción evidenció las tensiones internas y el posicionamiento social de Gómez dentro del grupo. El propio actor recordó la exigencia de la prueba al afirmar que estuvo “muy c*br*n*”, una declaración que dejó entrever el nivel de dificultad.

Tras el triunfo de Eleazar, siguen nominados: Manola Díez, Alfredo Adame y El Patrón.(Captura de pantalla TikTok)

Con la obtención de “La Salvación”, el actor se hizo acreedor de un beneficio adicional: el derecho a participar en la dinámica de “La Traición”. Esta se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre y le permitirá rescatar a otro nominado y reemplazarlo nominando directamente a otro concursante, un giro que puede modificar nuevamente la composición del grupo en riesgo.

Tras el triunfo de Eleazar, siguen nominados: Manola Díez, Alfredo Adame y El Patrón. Este último alentó a sus seguidores a apoyarlo, reconociendo el esfuerzo realizado y reafirmando su confianza en su público: “a mover a todos y a demostrar por qué Alberto del Río es el campeón del pueblo, entonces vamos a votar, a votar y a votar”.

