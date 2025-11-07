México

Clima del 7 de noviembre en México: un vistazo detallado a las condiciones por región

El Servicio Meteorológico Nacional se encarga de brindar información oportuna de los fenómenos meteorológicos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 7 de noviembre.

Pronóstico del tiempo para este 7 de noviembre

Un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, una vaguada en niveles medios de la atmósfera extendida desde el golfo de México hasta el sureste mexicano, así como el ingreso de humedad proveniente del golfo de México y Mar Caribe, propiciarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en las regiones mencionadas.

El ingreso de humedad del océano Pacífico reforzará la probabilidad de lluvia en el occidente y sur del país.

Por otra parte, la onda tropical núm. 40 se ha disipado al sur de Oaxaca.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Jueves 06 de noviembre:

Una mujer habla por teléfono
Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca (suroeste), Tabasco (norte, centro y oeste), Chiapas (norte, este y sur), Campeche (norte, este y oeste), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte y costa). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (región Olmeca) y Guerrero. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Jalisco, Colima y Michoacán. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Oaxaca.

En caso de que las autoridades consideren que alguno de los eventos climatológicos pudiera ser peligroso para la población, darán el aviso oportuno para que las personas se resguarden y lleven consigo sus objetos importantes.

Protección Civil se encargará de informar a la ciudadanía ante cualquier peligro natural, así como ayudar en caso de que haya ocurrido una tragedia.

