México

Ángela Aguilar se conmueve ante el grito de ‘No estás sola’ de sus fans y asegura: “El corazón ganó”

Ángela Aguilar inició su gira “Libre Corazón” en medio de críticas

Guardar
Ángela Aguilar en el arranque
Ángela Aguilar en el arranque de su tour por EEUU. (Capturas de pantalla)

El arranque del “Libre Corazón Tour 2025” en Texas ha puesto en la mira nuevamente a Ángela Aguilar, quien desde hace días generó expectativa y controversia por la baja venta de boletos para su gira por Estados Unidos, su regreso a los escenarios tras el reciente escándalo de declaraciones entre su esposo Christian Nodal y la cantante argentina Cazzu.

Días antes del evento de este 6 de noviembre, Ángela Aguilar estuvo publicando en sus redes sociales una serie de videos donde abordó su etapa de vulnerabilidad y ataques que ha enfrentado; en uno de esos clips habló de cómo su “lugar seguro” se convirtió en un “campo de batalla” y la veces que pensó en darse por vencida y abandonar la música.

Horas antes del show, la hija de Pepe Aguilar atrajo reflectores tras publicar un video en donde se le ve junto a Nodal acompañándola a subir al avión, dándole un abrazo y “la bendición”.

“El corazón ganó”

Fans gritan a Ángela Aguilar "no estás sola". (TikTok)

Durante el show, uno de los momentos más comentados se produjo cuando una fan le gritó “¡No estás sola!” desde el graderío. Aguilar, visiblemente emocionada y conteniendo las lágrimas, respondió: “Oigan, no me hagan llorar, porque tengo que cantar otras dos horas, por favor. Hasta le dije a mi equipo, y no me van a dejar mentir, les dije: ‘Por favor, canción tras canción, porque si yo empiezo a hablar, se me va a quebrar la garganta’”.

Más adelante, en un intento de conectar con la audiencia y abordar un poco la ola de hate que ha recibido, comentó: “Gracias por estar aquí. Gracias por estarlo. Gracias por su apoyo. Esta noche es de música, no se trata de nada más, más que la música, porque esa tiene mucho más voz. Espero que tengan el corazón abierto y sé que si están aquí es porque el corazón ganó más allá de la cabeza. Así que bienvenidos al Libre corazón. Hay que librarnos juntos", dijo con la voz entrecortada y los ojos llorosos.

“Sí estaba sola”, responden internautas

La emotividad del momento contrastó de lleno con el ambiente en las redes sociales, donde la frase “No estás sola” desencadenó decenas de comentarios y burlas sobre la baja asistencia a su show.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Mensajes como “sí estabas sola amiga”, “solo grita una sola”, “sus tres tías gritando”, “había como ocho personas” y “no estás sola, ahí está el mariachi” ironizaron la expresión de apoyo del público.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Otros sumaron frases como “creo que son 10 personas” o “las cinco personas gritando”, y utilizaron memes y emojis para amplificar la burla.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Buena parte del foco digital se mantuvo en la incapacidad de Aguilar para convocar, remarcando que, pese al respaldo de algunos presentes, la artista enfrentó un recinto con marcadas áreas vacías y una campaña de descuentos para llenar el foro.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Durante el espectáculo, Ángela reforzó su orgullo por pertenecer a la dinastía Aguilar, con menciones a sus abuelos Flor Silvestre y Antonio Aguilar, y a su padre Pepe Aguilar. “El respeto que se merece, porque mis abuelos y mi papá fueron unos señorones. Nos abrieron la puerta a todos los cantantes de la música mexicana”, aseveró.

El formato escénico de Ángela también fue objeto de críticas y comparaciones, particularmente con el show “Latinaje” de Cazzu, quien, al igual que Aguilar, presentó espectáculos musicales con elementos teatrales, coreografías elaboradas, vestuarios cambiantes y la inclusión de bailarines.

Usuarios en TikTok y X cuestionaron la “coincidencia” de la propuesta, señalando similitudes con el número de tango y la ambientación melancólica que Cazzu popularizó en sus recientes giras.

Temas Relacionados

Ángela AguilarConciertomexico-entretenimiento

Más Noticias

Estas son las mejores frutas para consumir en temporada de frío

Elegir opciones de temporada ayuda a potencializar los nutrientes necesarios para prevenir enfermedades y fortalecer el organismo

Estas son las mejores frutas

Eleazar Gómez obtiene “La Salvación” en La Granja VIP y abandona la lista de nominados

El triunfo del actor fue recibido con frialdad por parte de sus compañeros

Eleazar Gómez obtiene “La Salvación”

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.3 de magnitud en Unión Hidalgo

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Oaxaca hoy: se

Encuentran víbora de tres metros en domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón

Elementos de la policía y protección civil respondieron al llamado de un vecino tras hallar un reptil de gran tamaño en su casa

Encuentran víbora de tres metros

Esposa de “El Patrón” rompe el silencio y responde a Alfredo Adame tras discusión en La Granja VIP: “Tiene podrida el alma”

El enfrentamiento entre el actor y el luchador surgió después de que Del Río nominó a Adame para la eliminación

Esposa de “El Patrón” rompe
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan 25 explosivos durante operativo

Decomisan 25 explosivos durante operativo en Culiacán: hay cinco detenidos y un abatido

Fan paga 800 mil pesos a Grupo Firme para interpretar “Se fue la Pantera”

Aseguran en Culiacán laboratorio clandestino de metanfetamina valuado en más de 400 millones de pesos

Detienen a hombre con armas largas y munición en El Dorado, Sinaloa: portaba un chaleco antibalas con las siglas MF

Tras enfrentamiento armado, policías de Zacatecas rescatan al hijo secuestrado del alcalde de Ojocaliente

ENTRETENIMIENTO

Eleazar Gómez obtiene “La Salvación”

Eleazar Gómez obtiene “La Salvación” en La Granja VIP y abandona la lista de nominados

Esposa de “El Patrón” rompe el silencio y responde a Alfredo Adame tras discusión en La Granja VIP: “Tiene podrida el alma”

Ángela afirma que los Aguilar abrieron puertas a cantantes de música mexicana: “Fueron unos señorones”

Baile de Ángela Aguilar en su gira es comparado por internautas con el show de Cazzu

Marca de belleza tailandesa ignora a Fátima Bosch durante entrevista

DEPORTES

Julio César Chávez aparece junto

Julio César Chávez aparece junto a Yolanda Andrade y asegura que “está mejorando” en su salud

Confirman fecha para la pelea entre Vaquero Navarrete y Sugar Núñez: “Pleito de unificación”

Julio César Chávez confirma cambio de fecha para la pelea de sus dos hijos: “La aplacé para que estén bien

Keylor Navas confirma su continuidad en Pumas y respalda a Efraín Juárez pese a falta de resultados

Faitelson explota contra la FIFA por nominar a Javier Aguirre como mejor director técnico: “No me jodan”