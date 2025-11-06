México

Tras lamentar el acoso a la Presidenta, Adán Augusto evita pronunciarse sobre el caso Carlos Manzo

Durante una sesión el funcionario fue captado consultando resultados y notas deportivas mientras se discutía una reforma

Guardar
Adán Augusto López Hernández, expresó
Adán Augusto López Hernández, expresó su rechazo al acoso que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum. Crédito: Comunicación Social del Senado

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, expresó su rechazo al acoso que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum durante un evento público y aseguró que las legisladoras de su partido ya trabajan en una iniciativa para regular este tipo de conductas.

El exsecretario de Gobernación sostuvo que el episodio refuerza la necesidad de establecer límites claros para proteger la integridad de las figuras públicas, especialmente de las mujeres en espacios políticos.

Durante una breve conversación con la prensa, Adán Augusto explicó que la llamada “ayudantía” de la Presidencia —creada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y mantenida por Sheinbaum— no tiene entre sus funciones actuar como cuerpo de seguridad.

“Desde la época del presidente López Obrador desapareció el concepto ese de Estado Mayor y de cuerpos de seguridad y se creó la ayudantía de la Presidencia”, señaló.

La “ayudantía” de la Presidencia
La “ayudantía” de la Presidencia es con el pueblo, declara Adán Augusto. (@Claudiashein)

Cuando se le preguntó si ese modelo no expone a la mandataria, respondió que tanto López Obrador como Sheinbaum mantienen una relación cercana con los ciudadanos: “Tienen un estilo muy particular, son muy cercanos a la gente los dos […] pues hay que siempre priorizar eso, el contacto”.

Uno de los reporteros le reviró: “¿No lo pone en riesgo? Es la presidenta de México, así como se acercó ese tipo pudo haberla dañado”. El senador insistió en no plantear escenarios negativos: “Yo creo que no, ni pensemos en ello”.

Sin embargo, la insistencia de los reporteros lo llevó a ser confrontado con otro caso: el asesinato del alcalde Carlos Manzo, quien también mantenía trato directo con la población. Al ser mencionado, Adán Augusto evitó hacer comentarios y dio por terminadas las preguntas, dejando sin respuesta el tema.

Carlos Manzo, fue víctima de
Carlos Manzo, fue víctima de un ataque mientras se tomaba fotos con pobladores del municipio (Fb: Carlos Manzo)

“Carlos Manzo también tenía cercanía con la gente, ya ve lo que pasó”, dijo una reportera. Adán Augusto evitó responder y finalizó la conversación con un breve “Gracias. Gracias. Todos

Adán Augusto es criticado por ver fútbol en plena sesión

Durante la sesión del 5 de noviembre, fue captado consultando resultados y notas deportivas en su dispositivo móvil mientras se discutía una reforma que permitiría a los consumidores cancelar servicios sin condiciones abusivas.

Reporteros presentes denunciaron además que el Resguardo Parlamentario les impidió registrar el momento con libertad, alegando restricciones de acceso.

Crédito: Cuartoscuro
Crédito: Cuartoscuro

La incomodidad aumentó porque no es la primera vez que el legislador es señalado por distraerse o ausentarse de debates relevantes en el Senado.

Aunque en esta ocasión no se trata de señalamientos por presunto financiamiento irregular o vínculos delictivos, el episodio reavivó reclamos sobre la falta de profesionalismo de algunos integrantes de la Cámara Alta.

Mientras tanto, la iniciativa que mencionó para sancionar el acoso hacia servidoras públicas sigue en proceso de elaboración y aún no se conocen los alcances jurídicos que propondrán las senadoras de Morena.

Temas Relacionados

Adán Augusto LópezSenadoMorenaCarlos Manzomexico-noticias

Más Noticias

Kabah prepara próximo concierto en CDMX con esta sorpresiva temática

Los interpretes de ‘Vive’ y ‘La calle de las sirenas’ realizarán el evento musical este mes de noviembre

Kabah prepara próximo concierto en

Siguen las bajas en ESPN: otro analista se despide para asumir un nuevo reto fuera del país

El comentarista confirmó su salida de la cadena deportiva tras recibir dos ofertas para volver a dirigir en el extranjero

Siguen las bajas en ESPN:

Receta de avena estilo gansito, el desayuno ideal para reinventar tus mañanas

Esta versión de la tradicional avena trasnochada es ideal para un darse un gusto dulce

Receta de avena estilo gansito,

¿Dolor de garganta en épocas de frío? Esta mezcla nocturna te puede salvar

Este hábito nocturno gana popularidad por sus beneficios en temporadas complicadas

¿Dolor de garganta en épocas

Claudia Sheinbaum entre los más de 9 mil reportes por acoso sexual en México: minimización y falta de información motivos por los que no denuncian

La presidenta advirtió que enviará iniciativa para que este tipo de agresiones sean tipificadas como delito penal

Claudia Sheinbaum entre los más
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR segura 125 kilos de

FGR segura 125 kilos de narcóticos y destruyen otros 375 kilos durante el mes de octubre en Guerrero

Autoridades encuentran armas y drogas durante cateo en la CDMX: hay un menor detenido

“No lo callaron y no lo van a callar”: Grecia Quiroz recuerda a Carlos Manzo durante su toma de protesta en Uruapan

Detienen y procesan al rapero Yohan “N”, ligado con la Unión Tepito y buscado por Interpol: fue ubicado en España

FGR solicita nueva orden de aprehensión contra Fernando Farías, señalado por huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

Lucero y Lucerito Mijares dedican

Lucero y Lucerito Mijares dedican tristes mensajes ante la muerte de la ‘niña’ de José Ron

No sólo en México, Morrissey cancela su gira en Argentina, Chile, Brasil, Perú y Colombia por ‘agotamiento extremo’

Anahí se pone rebelde y adelanta la navidad: así luce el arbolito de la actriz y cantante

90’s Pop Tour ‘Antro’: este será el próximo concierto en México

El Rey León de Disney tendrá función ‘relajada’ para autistas y neurodivergentes: también habrá descuento especial

DEPORTES

Siguen las bajas en ESPN:

Siguen las bajas en ESPN: otro analista se despide para asumir un nuevo reto fuera del país

Katia Itzel García es nominada a mejor árbitra del mundo por la IFFHS

CMB retira suspensión a Ryan García; esto dijo Mauricio Sulaimán del regreso del “King” al boxeo

¿Por qué Cruz Azul podría jugar los Cuartos de Final en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla?

El consejo de Juan Manuel Márquez a Canelo Álvarez tras perder contra Terence Crawford: “Se puede reivindicar”