Tras lamentar el acoso a la Presidenta, Adán Augusto evita pronunciarse sobre el caso Carlos Manzo

Adán Augusto López Hernández, expresó su rechazo al acoso que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum. Crédito: Comunicación Social del Senado

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, expresó su rechazo al acoso que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum durante un evento público y aseguró que las legisladoras de su partido ya trabajan en una iniciativa para regular este tipo de conductas.

El exsecretario de Gobernación sostuvo que el episodio refuerza la necesidad de establecer límites claros para proteger la integridad de las figuras públicas, especialmente de las mujeres en espacios políticos.

Durante una breve conversación con la prensa, Adán Augusto explicó que la llamada “ayudantía” de la Presidencia —creada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y mantenida por Sheinbaum— no tiene entre sus funciones actuar como cuerpo de seguridad.

“Desde la época del presidente López Obrador desapareció el concepto ese de Estado Mayor y de cuerpos de seguridad y se creó la ayudantía de la Presidencia”, señaló.

La “ayudantía” de la Presidencia es con el pueblo, declara Adán Augusto. (@Claudiashein)

Cuando se le preguntó si ese modelo no expone a la mandataria, respondió que tanto López Obrador como Sheinbaum mantienen una relación cercana con los ciudadanos: “Tienen un estilo muy particular, son muy cercanos a la gente los dos […] pues hay que siempre priorizar eso, el contacto”.

Uno de los reporteros le reviró: “¿No lo pone en riesgo? Es la presidenta de México, así como se acercó ese tipo pudo haberla dañado”. El senador insistió en no plantear escenarios negativos: “Yo creo que no, ni pensemos en ello”.

Sin embargo, la insistencia de los reporteros lo llevó a ser confrontado con otro caso: el asesinato del alcalde Carlos Manzo, quien también mantenía trato directo con la población. Al ser mencionado, Adán Augusto evitó hacer comentarios y dio por terminadas las preguntas, dejando sin respuesta el tema.

Carlos Manzo, fue víctima de un ataque mientras se tomaba fotos con pobladores del municipio (Fb: Carlos Manzo)

“Carlos Manzo también tenía cercanía con la gente, ya ve lo que pasó”, dijo una reportera. Adán Augusto evitó responder y finalizó la conversación con un breve “Gracias. Gracias. Todos

Adán Augusto es criticado por ver fútbol en plena sesión

Durante la sesión del 5 de noviembre, fue captado consultando resultados y notas deportivas en su dispositivo móvil mientras se discutía una reforma que permitiría a los consumidores cancelar servicios sin condiciones abusivas.

Reporteros presentes denunciaron además que el Resguardo Parlamentario les impidió registrar el momento con libertad, alegando restricciones de acceso.

Crédito: Cuartoscuro

La incomodidad aumentó porque no es la primera vez que el legislador es señalado por distraerse o ausentarse de debates relevantes en el Senado.

Aunque en esta ocasión no se trata de señalamientos por presunto financiamiento irregular o vínculos delictivos, el episodio reavivó reclamos sobre la falta de profesionalismo de algunos integrantes de la Cámara Alta.

Mientras tanto, la iniciativa que mencionó para sancionar el acoso hacia servidoras públicas sigue en proceso de elaboración y aún no se conocen los alcances jurídicos que propondrán las senadoras de Morena.