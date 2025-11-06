México

Rosa Icela Rodríguez continúa construcción de estrategia de seguridad en Michoacán, tras violencia y manifestaciones

Durante la sesión, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla participó de manera remota, al igual que los 25 alcaldes convocados

Guardar
Rosa Icela se reúne con
Rosa Icela se reúne con gobernador y alcaldes de Michoacán. Foto: Segob

La secretaría de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez informó sobre un reciente encuentro donde participaron el gobernador de Michoacán y dirigentes de diversas comunidades religiosas, específicamente de las iglesias evangélica, mormona y musulmana.

Este acercamiento tuvo el objetivo de acordar acciones coordinadas dirigidas a favorecer el desarrollo y la protección de la niñez y la juventud en el estado, en el marco de la iniciativa Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En esta segunda reunión con alcaldes de Michoacán, se tuvo como objetivo escuchar sus opiniones sobre el plan de paz y justicia presentado esta semana por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recordando que se comprometió a tener un borrador para el día de mañana.

Durante la sesión, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla participó de manera remota, al igual que los 25 alcaldes convocados. De acuerdo con información oficial, los presidentes municipales plantearon necesidades en temas como educación, atención a adicciones, infraestructura, comunidades indígenas y seguridad. Aunado a ello se solicitó la construcción de universidades, preparatorias y obras relacionadas con el agua en sus municipios. Rodríguez Velázquez reiteró que el diálogo sobre las necesidades del estado continuará en futuras ocasiones.

Adicionalmente, la titular de la Segob se reunió con el gobernador de Michoacán y representantes de las iglesias evangélica, mormona y musulmana. El propósito fue definir acciones conjuntas dirigidas a niñas, niños y jóvenes como parte del mismo plan, considerando el peso que tiene la religión en la entidad. Entre miércoles y jueves, la secretaria sostuvo comunicación con 84 presidentes municipales de la entidad.

Rodríguez Velázquez subrayó que este tipo de alianzas con organizaciones religiosas y la administración estatal refuerzan los alcances de las políticas públicas orientadas a promover entornos seguros, inclusión y oportunidades en los sectores más jóvenes.

Tras el asesinato del edil Carlos Manzo, la ciudadanía se ha manifestado para solicitar mayor seguridad en la entidad. Su viuda, Grecia Quiroz, tomó protesta como nueva alcaldesa con el objetivo de continuar su legado, sin embargo el ambiente enardecido de las multitudes poco ha disminuido, por lo que las mesas de colaboración entre gobierno federal y estatal buscan dar una respuesta satisfactoria a los habitantes.

Temas Relacionados

Rosa Icela RodríguezSegobMichoacánAlfredo Ramírez Bedolla

Más Noticias

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este jueves

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

Vuelos demorados y cancelados en

Cómo usar el aloe vera para hidratar y definir los rizos

Este ingrediente natural brinda propiedades especiales a este tipo de cabello

Cómo usar el aloe vera

¿Dejará Hoy? Andrea Legarreta revela que recibió propuesta para trabajar en España

La conductora ha estado al frente del matutino por más de dos décadas, dejando a un lado la actuación

¿Dejará Hoy? Andrea Legarreta revela

Mientras Lalo Salazar estrena joven novia, su ex Laura Flores presume figura en revelador atuendo

La actriz y cantante sorprendió a todos con un look atrevido y renovado, mostrando seguridad y dejando claro que está en una etapa de plenitud tras su separación de Lalo Salazar

Mientras Lalo Salazar estrena joven

Carlota “N” se quedará en prisión: la jueza determinó que podría fugarse

Según un reporte de Fuerza Informativa Azteca, las autoridades no le otorgaron prisión domiciliaria, sobre eso, su hijo declaró que se trata de una cortina de humo

Carlota “N” se quedará en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Van por Fernando Farías Laguna:

Van por Fernando Farías Laguna: reactivan orden de aprehensión en su contra por presunto huachicol fiscal

Julio César Chávez explica cómo va el proceso legal de su hijo Junior por presuntos vínculos con el narcotráfico

Gobernadora de Aguascalientes asegura mejores condiciones en el Cereso varonil del estado tras riña

Dan hasta 59 años de prisión a tres integrantes de La Familia Michoacana por secuestro y homicidio

Asesinan a Guadalupe Urban, regidora del PVEM en Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

¿Dejará Hoy? Andrea Legarreta revela

¿Dejará Hoy? Andrea Legarreta revela que recibió propuesta para trabajar en España

Mientras Lalo Salazar estrena joven novia, su ex Laura Flores presume figura en revelador atuendo

Ya hay lugar y fecha de venta de boletos para la Stranger Things Experience

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 6 de noviembre

Marianne Gonzaga estrena novio tras haber agredido a Valentina Gilabert por un ataque de celos

DEPORTES

Cruz Azul mete a Kevin

Cruz Azul mete a Kevin Mier en la historia: nominado al premio The Best de la FIFA

La respuesta de Keylor Navas a Larcamón previo al partido entre Cruz Azul y Pumas: “Estamos peleando todavía por el título”

Julio César Chávez explica cómo va el proceso legal de su hijo Junior por presuntos vínculos con el narcotráfico

Chivas vs Monterrey, IA revela al ganador del encuentro de la jornada 17

¿Quién gana en el Mundial Sub-17? La IA ya dio su pronóstico para México vs Costa de Marfil