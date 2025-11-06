¿Quién es el cuarto nominado de La Granja VIP?

(IG: @lagranjavipmx)

Los fans de La Granja VIP se mantienen a la expectativa este miércoles porque es el día de nominación, así que de las opiniones de los granjeros depende quiénes están en riesgo de abandonar el reality.

Eleazar Gómez es el cuarto nominado de esta semana.

Sergio Capataz nominó a Eleazar “Querido, como sabes, he sido una de las personas que han estado a tu lado pero hay algo en tu personalidad y tu forma de sacar tu energía, o el hecho de cómo te presentas ante los demás me abruma bastante y es por eso que he decidido nominarte.

Por su parte, Eleazar Gómez dijo “si te abruma mi energía no puedo hacer nada, sabesq ue no lo tomo a mal y como siempre te digo, vamos a hacerlo, no tengo problema con tu nominación

Cesar Doroteo también nominó a Eleazar Gómez, manifestó que su voto era resultado de diversas faltas de respeto por parte del actor.

Eleazar Gómez se ha erigido como el gran villano de la temporada. (La Granja VIP, Facebook)

Fabiola le dio su voto a Manola

La Bea dijo “Voy a nominar a Eleazar, primero que nada te quiero felicitar porque estás más al pendiente con lo que se necesita de la casa pero no logro conectar contigo, así que decidí nominarte a ti esta noche”.

Lola le dio su voto a Alfredo Adame

“Voy a utilizar las palabras de una canción: Ese hombre que tu ves ahí, lo conozco como a mí, es un necio, egoísta, inseguro de sí mismo, falso, malo, rencoroso que no tiene corazón”.

Al respecto, Adame dijo “cancelo tu criterio, que no sé cual hayas utilizado”, mencionó.

Por su parte, Quique, ya estando en posición, también le dio su voto a Eleazar. “Mi estimado, sabes que hablo de frente, me voy por la derecha, has mejorado estos días, dijiste que así eras pero la verdad es que no, voy a citar tres cosas del día anterior; el tema de los trapos que dijiste que los ibas a lavar, acabaste, no lo hiciste”.

Yawi

El ex integrante de Acapulco Shore dijo que si bien iba a tomar otra decisión, detectó un comportamiento que no le agradó en su compañero. “No haces lo que dices y cuando llegas a hacer algo, lo gritas para que los demás se den cuenta, este tipo de acciones no van, esto es un juego”

Ante las múltiples votaciones, justo antes de que el último grupo emitiera su opinión ante Adal Ramones, conductor del programa, Eleazar Gómez se mostró molesto y harto de la supuesta hipocresía de los demás, pues argumentó “muchos dicen ser frontales pero escuchó cómo hablan a mis espaldas”.