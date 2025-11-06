México

Pronóstico del tiempo en México: qué esperar en tu estado este 6 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional se encarga de brindar información oportuna de los fenómenos meteorológicos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

En México por lo general el clima es templado, pero puede variar según la región y estación del año. Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hay siete diferentes climas en el país, determinados por aspectos como la latitud y la distribución de la tierra y agua.

Los siete climas predominantes en el país son: cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie. Se destacan por tener una mayor extensión.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el clima para las diferentes regiones del país para este 6 de noviembre, es el siguiente:

Pronóstico del tiempo para este 6 de noviembre

El frente núm. 12 se extenderá sobre Quintana Roo y el noroeste del mar Caribe, en interacción con la onda tropical núm. 40, que se desplazará sobre la península de Yucatán y gradualmente el sureste mexicano y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.Se pronostica que al final del día, el frente núm. 12 se disipe sobre el mar Caribe. La masa de aire frío que impulsó al frente núm. 12 modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas vespertinas en el norte, centro y oriente del país; sin embargo, se prevé ambiente frío a muy frío al amanecer con presencia de heladas en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central; a su vez, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 60 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionará lluvias aisladas en Jalisco, Michoacán y Guerrero. En el resto de la República Mexicana se mantendrá baja probabilidad de lluvia.Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Miércoles 05 de noviembre:

Una mujer habla por teléfono
Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (región Olmeca), Tabasco (norte, centro y oeste), Campeche (este y suroeste), Yucatán (norte, centro y sur) y Quintana Roo (norte y centro). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca (este) y Chiapas (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (región Capital), Jalisco, Michoacán y Guerrero. Viento de componente norte de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla (suroeste), Morelos (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Oaxaca.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.

