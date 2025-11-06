México

Popocatépetl registró 51 exhalaciones este 6 de noviembre

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, la actividad del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Actualmente, el volcán Popocatépetl se
Actualmente, el volcán Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2 (Cuartoscuro)

El volcán Popocatépetl reportó 51 exhalaciones en las últimas 24 horas, según el monitoreo diario que realiza el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) junto a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Actualmente, Don Goyo -como también es llamado- se encuentra en amarillo fase 2, de acuerdo con el Semáforo de Alerta Volcánica del Cenapred y la UNAM.

En consecuencia, se exhorta a la gente a no acercarse al volcán, sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos.

En caso de registrarse aguaceros en el área del Popocatépetl es importante alejarse de los fondos de las barrancas, esto por el peligro que representa el flujo de lodo y escombros.

Las autoridades federales pidieron a la ciudadanía a no hacer caso a rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales que son: www.gob.mx/cenapred y @CNPC_MX en Twitter.

El Cenapred cuenta también con los siguientes números telefónicos para que la población informe emergencias relacionadas con la actividad volcánica: 800-713-4147 y 911.

¿Cómo se detecta la actividad del Popocatépetl?

El Popocatépetl es uno de
El Popocatépetl es uno de los volcánes más emblemáticos del país (Cenapred)

La detección de la actividad volcánica del Popocatépetl se hace mediante un sistema integral de monitoreo que incluye instrumentos sísmicos, cámaras de vigilancia y análisis químicos coordinados por el CENAPRED.

En este papel, los sismógrafos son fundamentales para registrar los movimientos tectónicos y las vibraciones internas del volcán, permitiendo identificar temblores asociados a la presión de magma bajo la superficie. Este tipo de actividad sísmica ayuda a prever posibles erupciones, ya que un aumento en la frecuencia o intensidad de los sismos suele indicar que el magma está ascendiendo.

Además, las cámaras de vigilancia, tanto visuales como térmicas, permiten observar en tiempo real la emisión de gases, cenizas y material incandescente lo que permite detectar variaciones de temperatura en el cráter y en las zonas circundantes, ofreciendo información sobre la presencia de lava o cambios en la actividad eruptiva.

Otro aspecto importante es el monitoreo de los gases volcánicos que se mide a través de equipos especializados como espectrómetros, se miden las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y otros compuestos químicos que son liberados durante la actividad magmática. Un aumento repentino en la emisión de gases puede ser un indicador de que el magma se encuentra más cerca de la superficie.

La leyenda del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl

El Popocatépetl protagoniza una de
El Popocatépetl protagoniza una de las leyendas más populares del México prehispánico (Cenapred)

Esta historia es una de las más conocidas de la cultura mexicana y narra la historia de un amor trágico entre dos jóvenes. De acuerdo con el relato recogido por el Instituto Nacional de Geografía e Historia (INAH) Iztaccíhuatl era una princesa de extraordinaria belleza, hija de un cacique. Popocatépetl, un valiente guerrero, se enamoró de ella y ambos juraron estar juntos para siempre.

Sin embargo, antes de casarse, el cacique pidió a Popocatépetl que demostrara su valía yendo a la guerra contra un pueblo enemigo. El joven guerrero se comprometió a regresar victorioso y casarse con su amada.

Durante la ausencia de Popocatépetl, un rival envidioso difundió la noticia falsa de que el guerrero había muerto en combate. Al escuchar esto, Iztaccíhuatl, devastada por la tristeza, falleció a causa de un profundo dolor. Cuando Popocatépetl regresó triunfante y conoció el destino de su amada, cargó su cuerpo hasta la cima de una montaña y prometió velarla eternamente.

La leyenda cuenta que Iztaccíhuatl se convirtió en la montaña que lleva su nombre, conocida también como "La Mujer Dormida", debido a su perfil que parece estar recostado. Popocatépetl, por su parte, se convirtió en el volcán vecino, siempre vigilando con su fumarola encendida, simbolizando la antorcha que sostiene por su eterno amor.

