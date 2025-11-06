Nawat Itsaragrisil acusa a Fátima Bosch de mentir sobre insulto

El director de Miss Universo Tailandia aseguró que nunca llamó “tonta” a Fátima Bosch y difundió mensajes donde señala que ha sido víctima de calumnias. (Instagram)

El director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, ha endurecido su postura al acusar a Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, de mentir sobre el episodio que derivó en uno de los mayores escándalos recientes del certamen.

El conflicto, que originó sanciones inmediatas y una ola de reacciones internacionales, ha generado nueva ola de indignación luego de que el empresario tailandés ha acusado de falsas las versiones difundidas por Bosch, ello pese a la transmisión en vivo en donde se le escucha decirlo.

Tras ser sancionado por la organización global y obligado a disculparse públicamente, Nawat Itsaragrisil difundió la noche de este miércoles en sus redes sociales mensajes en los que pone en duda la credibilidad de la mexicana y arremete contra quienes propagan la acusación.

Historias de Nawat Itsaragrisil. (Captura de pantalla)

“La libertad de expresión (voz) es importante, pero si la voz son mentiras no se llamaría libertad de expresión (voz))”, escribió, en una clara alusión a que la denuncia por insultos sería, a su juicio, una falsedad y no un legítimo ejercicio de libertad de expresión.

El directivo también compartió testimonios de personas afines que respaldan su postura. En uno de esos mensajes, que tiene la imagen de Fátima Bosch, se lee: “If you want others to respect your rights, you must respect their rights first. Don’t slander and accuse others. Stop pretending. And listen carefully to what Mr. Nawat said. He didn’t say ‘dumb,’ he said ‘damage’”.

La frase, traducida a “Si quieres que los demás respeten tus derechos, primero debes respetar los suyos. No calumnies ni acuses a otros. Deja de fingir. Y escucha con atención lo que dijo el Sr. Nawat. Él no dijo ‘tonta’, dijo ‘daño’”, reitera su postura sobre una supuesta calumnia en su contra.

Historias de Nawat Itsaragrisil. (Captura de pantalla)

Horas antes, llorando ante la prensa, Itsaragrisil subrayó que nunca llamó ‘dumb head’ (tonta) a la delegada mexicana. Mantuvo que lo que pronunció fue “damn it” (maldición) y no , negando el uso de términos ofensivos hacia Bosch y acusando a medios latinoamericanos de traducir mal sus palabras.

Además, Nawat ha argumentado que con su intención de llamar al personal de seguridad no buscó intimidar a la concursante, sino que simplemente pidió cerrar la puerta para mantener el orden en el recinto.

El trasfondo de la polémica

El clima de tensión entre Itsaragrisil y Bosch comenzó durante una reunión con participantes de Miss Universo, cuando el directivo cuestionó la participación de la mexicana en las actividades promocionales del evento.

De acuerdo a testimonios y videos, la discusión subió de tono hasta que Itsaragrisil pidió a seguridad que interviniera y, según el video y la versión de Bosch, la insultó frente a otras concursantes.

La historia rápidamente se viralizó en México y otras partes del mundo, mostrando a Fátima Bosch defendiendo la necesidad de respeto y señalando que había sido agredida verbalmente y tratada de manera injusta.

La mexicana se defendió ante ataques en ;Miss Universo 2025 (musa.perux/tiktok)

La organización internacional del concurso reaccionó: restringió la participación del directivo tailandés, envió un equipo de alto nivel a Tailandia para proteger a las delegadas y reiteró su compromiso con la dignidad y seguridad de sus participantes.

En respuesta a la presión global, Nawat Itsaragrisil presentó disculpas públicas, aunque enfatizó que lo hacía bajo exigencia de la organización internacional. Durante encuentros posteriores con la prensa local, se le vio afectado emocionalmente y manifestó sentirse aislado y presionado por el rechazo de la comunidad latina y de socios del certamen: “Unos cuantos videos de latinos me rechazaron mayoritariamente. Me han hecho sentir muy deprimido en todo lo que se ha ido acumulando todo el tiempo”, y pidió compasión para el pueblo tailandés.

El directivo aseguró que el escándalo afecta no solo su imagen personal sino los compromisos contractuales y las inversiones realizadas para la edición del concurso.