Miss Universo 2025: Nawat Itsaragrisil cancela concurso para su cena exclusiva luego del conflicto con Fátima Bosch

¿Qué pasó con Mr. Nawat? Todos los detalles del escándalo en el ‘Miss Universo 2025’.

El presidente de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, canceló el concurso que seleccionaría a las concursantes para una cena exclusiva tras la polémica y las repercusiones legales ocurridas tras su enfrentamiento con Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025.

La decisión se produjo tras la presión ejercida por la organización internacional y los patrocinadores, que se mostraron preocupados y optaron por retirarse ante el clima de incertidumbre en torno a las actividades paralelas del certamen.

Un evento controversial

El evento, promocionado fuera de la agenda oficial del certamen internacional, consistía en una dinámica de votación en la que los seguidores elegían, a través de redes sociales, a las 10 concursantes que compartirían una cena exclusiva y talk show con Nawat Itsaragrisil y la actual Miss Universo, Victoria Kjær.

El anuncio invitaba al público a participar en una selección interactiva para brindar acceso a la experiencia, impulsando la actividad como parte de la agenda de hospitalidad tailandesa y de promoción para patrocinadores locales.

Historias de Nawat Itsaragrisil (Captura de pantalla)

No obstante, la difusión del concurso y la promoción en redes rápidamente se vieron empañadas por el escándalo internacional originado tras la discusión y enfrentamiento entre Nawat Itsaragrisil y la tabasqueña Fátima Bosch.

El director de Miss Universo Tailandia señaló a la delegada mexicana por no subir videos a sus redes para promocionar dicho concurso. El tono de la discusión escaló y, según el relato de Bosch y videos viralizados en redes, el directivo la llamó “tonta” y pidió a seguridad que interviniera. La situación generó una ola de reacciones, con delegadas que manifestaron su apoyo a la mexicana y una reacción de la organización central.

Entre acusaciones, presuntas traducciones erróneas y versiones enfrentadas, la controversia provocó el pronunciamiento público de la Organización Miss Universo, que advirtió a patrocinadores y delegaciones que solo las actividades oficiales tendrían cobertura y validez institucional.

A raíz de la polémica, varios patrocinadores decidieron cancelar su participación, argumentando temores legales y preocupación por verse involucrados en la controversia de Nawat Itsaragrisil.

Historias de Nawat Itsaragrisil (Captura de pantalla)

El tailandés agradeció en una historia de Instagram a quienes se mantuvieron y se disculpó con aquellos que se vieron obligados a retirarse. “Gracias a todos los patrocinadores de la marca por seguir apoyando y entendiendo. Algunos patrocinadores de marcas tienen que cancelar debido al temor al primer anuncio universal sobre acciones legales. Lo siento de nuevo por no cuidar bien a los patrocinadores”, expresó.

Ante la presión acumulada y el comunicado oficial de Miss Grand International Public Company Limited, que funge como anfitrión local, se notificó la suspensión definitiva del evento bajo el argumento de que la publicación internacional sobre acciones legales generó inquietud en los patrocinadores y socios comerciales.

El comunicado indicó que se suspenden todas las actividades relacionadas a la cena exclusiva y agradeció el esfuerzo y apoyo proporcionado por las marcas y el público.

Calendario de Miss Universo 2025: fechas y actividades

Llegada y registro:

2 de noviembre: Arribo de delegadas a Bangkok (registro, sesiones fotográficas, pruebas de vestuario y ensayos)

3 y 4 de noviembre: Continúan registros, pruebas y ensayos

Eventos previos y actividades culturales:

5 de noviembre: Ensayo, conferencia de prensa oficial y ceremonia de bandas

6 de noviembre: Tour por la ciudad de Bangkok

7 de noviembre: Salida de delegadas hacia Phuket

8 de noviembre: Cena de gala en Kora Beach Resort

9 de noviembre: Actividad en Yona Beach Club

10 de noviembre: Carnaval y desfile

11 de noviembre: Actividades culturales en Phuket

12 de noviembre: Salida hacia Pattaya

Concursos y exhibiciones:

13 de noviembre: Ensayo

14 de noviembre: Desfile de trajes de baño en Columbia Pictures Aquaverse, Pattaya

15 de noviembre: Entrevistas a puerta cerrada con el jurado

16 de noviembre: Regreso de delegadas a Bangkok

17 y 18 de noviembre: Ensayos generales

19 de noviembre: Competencia de trajes típicos y competencia preliminar

20 de noviembre: Último ensayo

21 de noviembre: Gran final de Miss Universo 2025 y fiesta de coronación

22 de noviembre: Salida de las delegadas