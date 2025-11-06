México

Cuál es el precio del dólar en México previo a la reunión de política monetaria de Banxico

La divisa estadounidense se mantiene estable ante la moneda mexicana a espera de que el Banco de México haga un nuevo recorte en la tasa de interés

Crédito: Infobae

Tras una serie de jornadas de altas y bajas, el precio del dólar en México se mantiene estable tras la apertura de mercados de este jueves 6 de noviembre de 2025.

El dólar estadounidense se paga al comienzo de sesión a 18,60 pesos mexicanos en promedio, de modo que implicó un cambio prácticamente nulo frente al dato de la jornada anterior.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el tipo de cambio responde al mayor apetito por el riesgo que los inversores han mostrado en Estados Unidos, así como por la decisión de la Suprema Corte en relación a los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump y por la espera de la reunión que tendrá el Banco de México (Banxico) esta tarde.

En México, se espera la reunión de política monetaria de Banxico a las 13:00, donde se anticipa ampliamente un recorte de 25 puntos base sobre la tasa de interés de referencia, lo que la situaría en 7.25%.

En Estados Unidos, en la sesión de argumentos en la Suprema Corte sobre la imposición de aranceles por parte de Trump como una medida de emergencia nacional en su plan “Liberation Day”, algunos magistrados se mostraron inconformes con los motivos del presidente.

En caso de declararse un fallo en contra de la aplicación de dichas medidas comerciales, implicaría un reembolso de más de $100 mil millones de dólares, provenientes de los importes que pagaron los países afectados. No obstante, se espera que el proceso se extienda por varias semanas, lo que podría generar incertidumbre entre los inversores.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense anota un incremento 0,35%; sin embargo en el último año mantiene aún una bajada del 8,84%.

En los pasados siete días la volatilidad es inferior a los números conseguidos para el último año (9,96%), presentándose como un valor con menos alteraciones de lo habitual en este contexto.

Precio del dólar en México
Precio del dólar en México (REUTERS/Edgard Garrido)

México destaca entre emergentes pese a riesgos y volatilidad global

Grupo Bursátil Mexicano (GBM) Casa de Bolsa advierte que, aunque persisten riesgos, el país se encuentra en una posición relativamente sólida frente a otras economías emergentes.

El análisis de GBM destaca que México ha logrado sobresalir entre los mercados emergentes, incluso en medio de la incertidumbre macroeconómica que ha caracterizado los últimos meses. Las decisiones comerciales del presidente Donald Trump han generado inquietud, pero la percepción de una conducción económica más moderada y pragmática ha favorecido la narrativa sobre el país. Esta imagen positiva ha incrementado el atractivo de México para fondos internacionales, que lo consideran uno de sus destinos preferidos en América Latina.

La reconfiguración del comercio global ha sido un factor determinante en este escenario. En un entorno marcado por tensiones comerciales, México ha priorizado mantener una relación cercana con Estados Unidos para asegurar un intercambio justo y equilibrado. Sin embargo, la reciente advertencia de imponer aranceles del 30% a productos mexicanos y europeos —sin contar los aranceles sectoriales, como el 25% al sector automotriz— ha reavivado las especulaciones entre inversionistas sobre un posible aumento en las tarifas aplicadas a las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense.

Ante este panorama, la próxima revisión del T-MEC adquiere una relevancia estratégica. Aunque el proceso formal aún no ha comenzado, la renegociación del tratado podría abrir nuevas oportunidades para México, especialmente frente a competidores asiáticos. Si la revisión logra aportar certidumbre para las inversiones vinculadas al nearshoring, el país podría consolidar su posición como destino preferente para la relocalización de cadenas productivas.

En cuanto a las perspectivas de crecimiento, los analistas de GBM proyectan un avance económico limitado para este año, con una estimación de 0,5%, aunque prevén condiciones más favorables en el segundo semestre. La inversión podría experimentar un mayor dinamismo, impulsada por programas de colaboración público-privada como el “Plan México” y por la tendencia descendente en las tasas de interés, que ofrecería un estímulo adicional a la inversión productiva.

Sectores como el de consumo, tecnología, salud y fintech han mostrado resiliencia y podrían alcanzar un punto de inflexión en los próximos meses. La recuperación de la confianza del consumidor, un tipo de cambio favorable, la integración de infraestructura tecnológica con inteligencia artificial, y la digitalización bancaria y empresarial, se perfilan como factores que abren oportunidades tanto para inversionistas como para los mercados.

No obstante, persisten riesgos estructurales. La generación de empleo formal se ha moderado y la subocupación ha aumentado, lo que limita la capacidad de absorción del mercado laboral. Además, los flujos de remesas, aunque elevados, podrían verse afectados por cambios en la política migratoria de Estados Unidos. Según GBM, estos elementos configuran un entorno de volatilidad externa y ajustes institucionales internos que marcarán el cierre de 2025 para la economía mexicana.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

