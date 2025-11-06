La Granja VIP: quiénes son los cinco nominados de la cuarta semana del reality

La Asamblea se vivió en medio de tensiones y discusiones protagonizadas por diversos granjeros. (La Granja VIP)

En la cuarta semana de actividad en La Granja VIP, la dinámica de nominaciones volvió a marcar el ritmo del reality tras una asamblea cargada de tensiones. Durante la jornada, los participantes se enfrentaron a un esquema de nominación directa y pública, reforzando las estrategias individuales y grupales en busca de la permanencia.

El encuentro de nominaciones arrojó como resultado la exposición de Manola Díez, Eleazar Gómez y Alfredo Adame, quienes acumularon la mayor cantidad de votos entre sus compañeros de convivencia. La presencia de Fabiola Campomanes resultó determinante, ya que la aparición del huevo dorado, un elemento inédito en la competencia, le otorgó el poder de seleccionar a otro nominado más allá del proceso habitual. Fabiola decidió enviar a Manola directamente a la lista de nominados.

Esta noche, los granjeros vivieron una nomianción frente a frente. (Captura de pantalla TikTok)

“Bueno, si no, no sería congruente hoy nominé a Manola y elijo a Manola”, expresó la actriz con voz entrecortada.

La definición de los participantes en riesgo se completó con un giro previo a la asamblea. Lola Cortés se convirtió en la primera nominada de la semana, producto de la decisión tomada por Omahi al concluir su paso por el programa. En su declaración de legado, Omahi argumentó que Lola debía salir de la competencia, marcando así el rumbo de su nominación.

En paralelo, la decisión del Capataz de la semana, Sergio Mayer Mori, modificó el tablero de juego al seleccionar a Alberto del Río, El Patrón, para el Duelo junto a César Doroteo. Tras la definición en la prueba, El Patrón ocupó un lugar entre los nominados, pese a que la intención inicial del Capataz era enviar a otro participante, Teo.

La jornada dejó sin inmunidad a quienes protagonizan desde ahora la etapa decisiva de nominados: Lola Cortés, Manola Díez, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y Alberto del Río.

Adame y Manola protagonizaron una fuerte discusión durante su nominación. (Captura de pantalla TikTok)

Fue así como finalizó una de las Asambleas más controversiales dentro del reality, pues hubo diversos enfrentamientos verbales. Los cuales fueron protagonizados por Manola, Lola Cortés, Lis Vega y El Patrón, quienes tuvieron ligeras discusiones con Alfredo Adame. Esto habría sido derivado de una pelea entre el luchador y el actor horas antes. El miércoles 5 de noviembre, Alfredo Adame y El Patrón discutieron durante una actividad grupal en La Granja VIP. El intercambio ocurrió mientras los integrantes recibían una clase sobre la elaboración de tortillas, centrada en el proceso de preparación del nixtamal.

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

Alfredo Adame Jawy Méndez Kim Shantal Alberto del Río “El Patrón” César Doroteo “Teo” Manola Díez Kike Mayagoitia Lis Vega Eleazar Gómez La Bea Sergio Mayer Mori Fabiola Campomanes Lola Cortés