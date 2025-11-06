México

La Granja VIP en vivo: sigue la tarde de los granjeros hoy 6 de noviembre

Con los nominados listos, el público tiene expectativa por seguir viendo las pruebas

21:06 hsHoy

La Granja VIP: así fue la discusión entre Alfredo Adame y “El Patrón”

La controversia entre el luchador y el actor inició tras un enfrentamiento que tuvieron mientras llevaban a cabo las actividades de la granja

La controversia entre el luchador y el actor inició tras un enfrentamiento que tuvieron mientras llevaban a cabo las actividades de la granja . (Captura de pantalla TikTok)

La noche del miércoles en La Granja VIP estuvo marcada por una confrontación directa entre Alfredo Adame y Alberto del Río, que dejó en evidencia la tensa convivencia entre los participantes del reality. El evento tuvo como detonante la nominación de Adame a la placa de eliminación, realizada por Del Río durante la Asamblea que conducida por Adal Ramones.

21:01 hsHoy
