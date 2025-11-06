La Granja VIP en vivo: sigue la tarde de los granjeros hoy 6 de noviembre

La noche del miércoles en La Granja VIP estuvo marcada por una confrontación directa entre Alfredo Adame y Alberto del Río , que dejó en evidencia la tensa convivencia entre los participantes del reality. El evento tuvo como detonante la nominación de Adame a la placa de eliminación, realizada por Del Río durante la Asamblea que conducida por Adal Ramones .

Últimas noticias

Aumenta actividad del Popocatépetl: registró 51 exhalaciones este jueves 6 de noviembre 2025 Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, la actividad del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Cae operador de “Los Jordan” y tres integrantes más de Los Mayos en operativos de seguridad en Sinaloa Las dos acciones de seguridad para detener a altos mandos y sicarios de las facciones de Los Chapitos y “La Mayiza” se desarrollaron en la ciudad de Culiacán y la región de Mazatlán

Juan Ramón de la Fuente se reúne con el gobernador de Nueva Jersey, hablaron sobre la organización del Mundial 2026 También se abordaron temas como la migración y lazos comerciales

Semar protege tortugas marinas en Nayarit: recupera 60 mil huevos y libera 23 mil crías en distintas playas Los elementos de la Marina Armada de México también lograron asegurar cerca de 661 nidos en el Sector Naval Boca de Chila