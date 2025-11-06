Grecia Quiroz llega rodeada de elementos de seguridad a Uruapan tras su toma de protesta como alcaldesa sustituta

Grecia Quiroz is sworn in as mayor of Uruapan, Mexico's avocado capital, after the state congress unanimously approved her appointment to replace her husband, Carlos Manzo, who was killed during Day of the Dead celebrations, in Morelia, Mexico, November 5, 2025. REUTERS/Ivan Arias

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, llegó a la casa de enlace independiente, también conocido como “Movimiento del Sombrero” en medio de un fuerte operativo de seguridad encabezado por elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional.

Este despliegue se realizó pocas horas después de que Quiroz acudiera al Congreso local para asumir formalmente la presidencia municipal, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido durante un evento por el Día de los Muertos el sábado anterior. Según reportes, la camioneta de Quiroz era escoltada por al menos cinco camionetas de Sedena y cuatro más de la Guardia Nacional.

El trayecto de la nueva alcaldesa por Uruapan se realizó a bordo de una camioneta blindada, que recorrió la Plaza Principal, escenario donde el sábado anterior fue asesinado su esposo, Carlos Manzo. Durante este recorrido, la alcaldesa se detuvo frente a la Iglesia de San Francisco, aunque permaneció en el interior del vehículo y no descendió en ningún momento.

De acuerdo con medios locales, la seguridad se intensificó más cuando la comitiva se dirigió a la Casa de Enlace del Movimiento del Sombrero, ubicada en el centro de la ciudad. El acceso al inmueble se realizó bajo estricta vigilancia de las fuerzas federales.

La alcaldesa fue acompañada de un fuerte dispositivo de seguridad a su llega a Uruapan (Captura de patalla)

Así fue la toma de protesta de Grecia Quiroz como presidenta municipal sustituta de Uruapan

Durante su intervención ante el Congreso del estado de Michoacán, Grecia Quiroz expresó el dolor personal que atraviesa, pero también la determinación que la impulsa a continuar con el trabajo político y social iniciado junto a su esposo, Carlos Manzo.

“Llegué al Congreso con el corazón destrozado porque me quitaron a mi compañero de vida, a mi compañero de mucho, al padre de mis hijos, pero hoy también vengo con este valor que él me enseñó, con esta entereza con la que él se levantaba todos los días, a luchar, a combatir, a alzar la voz, a gritar, a pedir auxilio por nuestro municipio, por nuestro estado de Michoacán, por nuestro México”, afirmó.

La nueva alcaldesa subrayó que el proyecto político de su esposo continuará vigente a través del Movimiento del Sombrero. En un mensaje enfático, declaró: “¡Escúchenlo bien!, que se escuche fuerte y claro. El legado de Carlos Manzo va a seguir. Así hayan callado su voz. Así quienes hayan dado la indicación de arrebatarle la vida de la manera más cruel, esto seguirá, esto continuará y el Movimiento del Sombrero no parará, llegará a gran nivel y todos ustedes y todos los que me están viendo van a ser testigos de ello”, aseguró.