México

Grecia Quiroz llega rodeada de elementos de seguridad a Uruapan tras su toma de protesta como alcaldesa sustituta

La alcaldesa fue vista rodeada de elementos de distintitas instituciones federales

Guardar
Grecia Quiroz is sworn in
Grecia Quiroz is sworn in as mayor of Uruapan, Mexico's avocado capital, after the state congress unanimously approved her appointment to replace her husband, Carlos Manzo, who was killed during Day of the Dead celebrations, in Morelia, Mexico, November 5, 2025. REUTERS/Ivan Arias

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, llegó a la casa de enlace independiente, también conocido como “Movimiento del Sombrero” en medio de un fuerte operativo de seguridad encabezado por elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional.

Este despliegue se realizó pocas horas después de que Quiroz acudiera al Congreso local para asumir formalmente la presidencia municipal, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido durante un evento por el Día de los Muertos el sábado anterior. Según reportes, la camioneta de Quiroz era escoltada por al menos cinco camionetas de Sedena y cuatro más de la Guardia Nacional.

El trayecto de la nueva alcaldesa por Uruapan se realizó a bordo de una camioneta blindada, que recorrió la Plaza Principal, escenario donde el sábado anterior fue asesinado su esposo, Carlos Manzo. Durante este recorrido, la alcaldesa se detuvo frente a la Iglesia de San Francisco, aunque permaneció en el interior del vehículo y no descendió en ningún momento.

De acuerdo con medios locales, la seguridad se intensificó más cuando la comitiva se dirigió a la Casa de Enlace del Movimiento del Sombrero, ubicada en el centro de la ciudad. El acceso al inmueble se realizó bajo estricta vigilancia de las fuerzas federales.

La alcaldesa fue acompañada de
La alcaldesa fue acompañada de un fuerte dispositivo de seguridad a su llega a Uruapan (Captura de patalla)

Así fue la toma de protesta de Grecia Quiroz como presidenta municipal sustituta de Uruapan

Grecia Quiroz delivers a speech
Grecia Quiroz delivers a speech after being sworn in as mayor of Uruapan, Mexico’s avocado capital, after the state congress unanimously approved her appointment to replace her husband, Carlos Manzo, who was killed during Day of the Dead celebrations, in Morelia, Mexico, November 5, 2025. REUTERS/Ivan Arias

Durante su intervención ante el Congreso del estado de Michoacán, Grecia Quiroz expresó el dolor personal que atraviesa, pero también la determinación que la impulsa a continuar con el trabajo político y social iniciado junto a su esposo, Carlos Manzo.

“Llegué al Congreso con el corazón destrozado porque me quitaron a mi compañero de vida, a mi compañero de mucho, al padre de mis hijos, pero hoy también vengo con este valor que él me enseñó, con esta entereza con la que él se levantaba todos los días, a luchar, a combatir, a alzar la voz, a gritar, a pedir auxilio por nuestro municipio, por nuestro estado de Michoacán, por nuestro México”, afirmó.

La nueva alcaldesa subrayó que el proyecto político de su esposo continuará vigente a través del Movimiento del Sombrero. En un mensaje enfático, declaró: “¡Escúchenlo bien!, que se escuche fuerte y claro. El legado de Carlos Manzo va a seguir. Así hayan callado su voz. Así quienes hayan dado la indicación de arrebatarle la vida de la manera más cruel, esto seguirá, esto continuará y el Movimiento del Sombrero no parará, llegará a gran nivel y todos ustedes y todos los que me están viendo van a ser testigos de ello”, aseguró.

Temas Relacionados

Grecia QuirozUruapanMichoacánCarlos ManzoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Ellos son Los Malportados, presunta célula delictiva vinculada con el Cártel de Sinaloa que opera en la CDMX

Integrantes de la célula delictiva son señalados por el asesinato de unos mariachis en la alcaldía Iztapalapa

Ellos son Los Malportados, presunta

Aarón Mercury muestra apoyo a Fátima Bosch, mientras Ninel Conde recuerda a Alexis Ayala en medio de la polémica

El apoyo del influencer a la modelo mexicana provocó una ola de comentarios, donde el ‘bombón asesino’ intervino y aludió a personalidades

Aarón Mercury muestra apoyo a

Temblor hoy 5 de noviembre en México: resumen vespertino del SSN

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 5 de noviembre

¿Quién es el cuarto nominado de La Granja VIP?

Las opiniones de los granjeros y la percepción del público en redes definirán la permanencia de los participantes

¿Quién es el cuarto nominado

Hay cinco detenidos por secuestro del líder transportista Fernando Galindo, uno estaría ligado a la Familia Michoacana

El hombre fue privado de su libertad en el municipio de Jilotepec

Hay cinco detenidos por secuestro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ellos son Los Malportados, presunta

Ellos son Los Malportados, presunta célula delictiva vinculada con el Cártel de Sinaloa que opera en la CDMX

Hay cinco detenidos por secuestro del líder transportista Fernando Galindo, uno estaría ligado a la Familia Michoacana

Procesan a hombre que transportaba metanfetamina líquida oculta en 119 garrafones de limpiadores en Sonora

Desaparición de 4 duranguenses revela presencia de al menos 10 cuerpos en mina de Aquiles Serdán de Chihuahua

Quién es “Tortuga”, el integrante del Cártel de Sinaloa acusado de agredir agentes de EEUU y familiar de Lupe Tapia

ENTRETENIMIENTO

Aarón Mercury muestra apoyo a

Aarón Mercury muestra apoyo a Fátima Bosch, mientras Ninel Conde recuerda a Alexis Ayala en medio de la polémica

¿Quién es el cuarto nominado de La Granja VIP?

Conoce las 10 películas más exitosas en Prime Video México de esta semana

Junior H pide disculpas a las autoridades de Jalisco por cantar narcocorridos y reitera su compromiso para su próximo show

Shrek inunda el ranking de las películas más populares de Netflix México que no podrás dejar de ver

DEPORTES

Noche de gala de la

Noche de gala de la Selección Mexicana: así fue la presentación oficial del jersey del Tri para el Mundial 2026

Siguen las bajas en ESPN: otro analista se despide para asumir un nuevo reto fuera del país

Katia Itzel García es nominada a mejor árbitra del mundo por la IFFHS

CMB retira suspensión a Ryan García; esto dijo Mauricio Sulaimán del regreso del “King” al boxeo

¿Por qué Cruz Azul podría jugar los Cuartos de Final en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla?