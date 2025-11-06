México

Frío CDMX: activan alerta amarilla en estas seis alcaldías por bajas temperaturas para el amanecer de este viernes 7 de noviembre

Protección Civil lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por este pronóstico

Protección Civil de la Ciudad
Protección Civil de la Ciudad de México notificó sobre el pronóstico del clima en la capital del país. (Crédito: Cuartoscuro)

Las bajas temperaturas continuarán para el amanecer en algunas zonas de la Ciudad de México, por lo que se prevén para este viernes 7 de noviembre, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este jueves 6 de noviembre a través de sus redes sociales oficiales.

Señaló que serán seis alcaldías de la Ciudad de México las que registrarán bajas temperaturas para las primeras horas de este jueves 6 de noviembre.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones afectadas o vivir en ellas.

La alerta amarilla en estas
La alerta amarilla en estas seis alcaldías de la Ciudad de México fue activada para este viernes 7 de noviembre. Foto: Cuartoscuro.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, las que registrarán temperaturas bajas para el amanecer de este viernes 7 de noviembre.

Protección Civil de la Ciudad de México mencionó que estas seis alcaldías de la capital del país mencionadas anteriormente registrarán temperaturas bajas y será activada la alerta amarilla.

Ante esto, lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por las bajas temperaturas esperadas para la mañana de este viernes 7 de noviembre.

- Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

- Evita cambios bruscos de temperatura.

- Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

- Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas seis alcaldías para la mañana de este viernes 7 de noviembre?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 00:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las cinco alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este viernes 7 de noviembre, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Activan alerta amarilla en estas
Activan alerta amarilla en estas seis alcaldías de CDMX para el amanecer del viernes 7 de noviembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este viernes 7 de noviembre en las alcaldías mencionadas anteriormente.

Vuelos demorados y cancelados en

Cómo usar el aloe vera

¿Dejará Hoy? Andrea Legarreta revela

Mientras Lalo Salazar estrena joven

Carlota "N" se quedará en
Van por Fernando Farías Laguna:

¿Dejará Hoy? Andrea Legarreta revela

Cruz Azul mete a Kevin

