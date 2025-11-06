México

Estaciones del Metrobús fuera de servicio en esta última hora de este 6 de noviembre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Guardar
Toma tus previsiones para que
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya implementado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

Avance del Metrobús en este momento

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: EstadoIntervención en la estación

Estación afectada: Xola

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios de operación del Metrobús

Máquina para recargar la tarjeta
Máquina para recargar la tarjeta de Movilidad del Metrobús. (Secretaría de Movilidad CDMX/ Twitter)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MetrobúsCDMXmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Gobierno presenta Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial: “Será el más grande del continente”

José Peña Merino indicó que la capacitación durará cinco meses y la convocatoria para ingresar se publicará hoy

Gobierno presenta Centro Público de

Así puedes limpiar el colón de forma natural con esta poderosa planta comestible que es versátil y económica

Existen alimentos al alcance de todos que, lejos de la sofisticación o el alto costo, pueden aportar beneficios específicos

Así puedes limpiar el colón

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de noviembre: persona se arroja a las vías del STC en L6

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Muere el padre de Joanna Vega-Biestro: la conductora recibió la noticia en el foro de Sale el Sol |Video

El momento tomó por sorpresa a todo el elenco, que no dudó en interrumpir el programa para expresar su apoyo y condolencias

Muere el padre de Joanna

Tiktoker china enfrenta a influencer mexicana que culpó a su país del COVID-19: “Eso no es humor, es ignorancia”

El video viral de Estela Hao expuso la desinformación y el racismo en los comentarios de la influencer mexicana, Ana Gastelum

Tiktoker china enfrenta a influencer
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a cinco miembros de

Procesan a cinco miembros de “Los Malportados” por secuestrar y torturar a mariachis en Tlalpan, CDMX

Revelan cómo asesinan y operan los cárteles que asedian Tierra Caliente de Michoacán

Caen 7 presuntos integrantes de La Unión Tepito durante operativos en CDMX, aseguran más de mil dosis de droga | Video

Empresarios buscan aumento al presupuesto de seguridad estatal ante guerra del Cártel de Sinaloa

Megaoperativo en Celaya deja dos detenidos y armas aseguradas tras ataque a agentes de investigación

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó en La Granja

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 6 de noviembre?

Muere el padre de Joanna Vega-Biestro: la conductora recibió la noticia en el foro de Sale el Sol |Video

Así reaccionó Ludwika Paleta a preguntas sobre su esposo Emiliano Salinas y su presunta relación con NXIVM

Kanye West confirma concierto histórico en México: única fecha, sede y cómo conseguir los boletos

Aleks Syntek anuncia retiro temporal en medio de rumores de divorcio por involucrarse con una fan

DEPORTES

FIFA nomina a Javier Aguirre

FIFA nomina a Javier Aguirre al premio ‘The Best’ como mejor técnico del mundo

Milito vs Torrent: de compartir vestidor en el Barcelona a enfrentarse en la última jornada de la Liga Mx

Checo Pérez acelera su regreso a la Fórmula 1 y correrá con Ferrari

Soberano Jr. regresa con todo al CMLL: reta a Místico y provoca a Lazy Boy de UFC

Mikel Arriola destaca la fuerza comercial de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026